Dziedātāja Elīna Gluzunova kopā ar vīru Artjomu Gluzunovu nolēmusi pārtraukt dalību realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra", jo, kā viņa saka, nevēlas mākslīgi veidot drāmas skatītāju izklaidei, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Dziedātāja norāda, ka pāris nejūtas gatavs kļūt par "klauniem" mazā honorāra dēļ. Viņa uzskata, ka abi ar vīru šajā formātā sevi jau ir izsmēluši.
Pāris, kas kopā ir 13 gadus, šoruden noslēdza laulību. Viņi izvēlējās klusas kāzas tikai tuvāko lokā. Gluzunova atzīst, ka laulātie apzināti atteikušies no publiskiem notikumiem, lai izvairītos no liekas uzmanības:
"Priecājos, ka iztikām bez visas tās mērces, kas parasti seko pēc publiskām kāzām."
Elīna un Artjoms šovā "Slavenības. Bez filtra" kādu brīdi vairs nav redzami. Elīna apstiprina, ka Gluzunovi realitātes šovā neatgriezīsies, lai gan nākotnē iespējama dalība citos, piemēram, ceļojumu vai kulinārijas raidījumos. Savu privāto dzīvi viņi turpmāk publiski neplāno atklāt.
Vienlaikus pāris apsver iespēju kādai vietējai televīzijai nodot dokumentālo filmu "Maldos atrasts. Gluzunovi", lai stāsts par viņu attiecībām un kāzām sasniegtu plašāku auditoriju.
