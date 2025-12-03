Grupa ar tautiskā romantisma ievirzi "Viedais fonogrāfs" laidusi klajā jaunu albumu "Krustām’i šķērsu", kas grupas diskogrāfijā ir otrais kompozīciju krājums.
Pirmais tika nodēvēts grupas vārdā un nāca klajā pērn. Jaunais albums tiek akcentēts ar tā singlu “Kur auga’i tāda zāle”. Gan jaunā dziesma, gan viss otrais albums ierakstīts “Siguldas skaņu studijā”, to producējis Kārlis Alviķis, kurš kopā ar Gintu Solu izveicis arī miksēšanas procesu. Gints Sola veidojis arī gala māsterversiju.
Jaunā albuma dziesmu autors, ietekmējoties no tautas folkloras, ir Arnis Veisbārdis un tas izmantots arī kā muzikālais noformējums TDA “Zelta sietiņš”, JDK “Sudraba stīgas” un VPDK “Mana rotaļa” uzvedumam “Cik skaisti zied man’ rožu dārzs!”, kas Kārļa Anitena režijā tika uzvests šī gada 6. novembrī VEF kultūras pilī.
“Aicinājums radīt jaunu mūziku nāca tieši no horeogrāfes Daces Adviljones, kura strādā ar vairākiem tautas deju kolektīviem,” saka Arnis Veisbārdis.
“Doma bija reanimēt pirmās Latvijas neatkarības laika sajūtu, kad tautas mūzikai tika radītas jaunas apdares atbilstoši tā laika modernajai kultūrai. Šo programmu es raksturotu ar vārdu “dzīvošana”, kas vēsta par svarīgām ikdienas lietām mūsu tradīcijā.”
Jaunā singla “Kur auga’i tāda zāle” materiāls dejas formā domāta kā sievu atbilde vīru dejai “Es izjāju prūšu zemi”. Jauno horeogrāfiju vidējās paaudzes deju kolektīviem vēl veidos Jānis Ērglis.
Grupas "Viedais fonogrāfs" kodolu veido Arnis Veisbārdis, Kārlis Alviķis un Emīlija Fricsone, piedaloties arī citiem lieliskiem mūziķiem. Apvienības pirmsākumi meklējami 2023. gada pavasarī, kad Arnis Veisbārdis uzrunāja Kārli Alviķi jauna muzikāla projekta izveidei un prezentēja savas muzikālās idejas, aicinot uz sadarbību.
Nostabilizējies arī grupas paplašinātais sastāvs: Arnis Veisbārdis (balss un ģitāra), Kārlis Alviķis (piebalsis un ģitāra), Emīlija Fricsone (sitamie instrumenti un piebalsis), Andris Alviķis (kontrabass), Inga Zeile (vijole) un Rolands Beļevičs (akordeons). Visi minētie mūziķi dzirdami arī jaunajā albumā, vienā dziesmā pievienojoties arī bundziniekam Artim Orubam.
Albuma ievaddziesma “Līgo laiva Daugavā’i” jau piedzīvojusi publisko atskaņojumu kormūzikas versijā, ko aranžējis Andris Sējāns un izpilda Kaspara Ādamsona vadītais jauktais koris “Sōla”.
"Viedais fonogrāfs" sevi pozicionē kā akustisku ansambli, kas spēlē pašu tā dalībnieku interpretētu, latviešu tautasdziesmu melodijās saklausītu folkmūziku, kurā savijas laikmetīgās un pasaules mūzikas iezīmes.
Noklausies albumu:
