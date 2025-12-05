Latvijas Golfa federācija (LGF) ar prasību vērsusies tiesā pret Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), iebilstot pret tās īstenoto sporta finansējuma sadales kārtību un kritērijiem.
Federācija uzskata, ka pašreizējie naudas piešķiršanas noteikumi ir nesamērīgi birokrātiski un necaurskatāmi, jo neatbilst ilgtspējīgas sabiedrības un tās veselības mērķiem, kā arī neveicina tautas sportu valstī. Tāpat ministrijai tiek pārmests, ka, lai gan tautas sports ir noteikts kā prioritāte sporta politikas dokumentos, tomēr no sporta kopējā budžeta tam atvēlēts tikai viens procents. Tādējādi Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm sabiedrība ir maz fiziski aktīva, tās veselīgas dzīves ilgums ir zems. LGF norāda, ka sporta federāciju finansēšanā tautas sporta rādītājiem piešķirta pārāk maza nozīme un izstrādātie kritēriji ir sarežģīti, nepārskatāmi un grūti salīdzināmi starp dažādiem sporta veidiem. Ar vēršanos tiesā federācija vēlas panākt, lai IZM pārskata sporta finansēšanas kritērijus.
Pēdējo trīs gadu laikā LGF no valsts saņēmusi 89 179 eiro, kas veido aptuveni 15% no federācijas budžeta, bet pārējo finansējumu federācija piesaista pati. Šogad golfa spēlētājiem tika piešķirti 31 245 eiro, pērn 45 842, bet 2023. gadā, kad finanses sportam vēl dalīja Latvijas Sporta federāciju padome, – 12 092 eiro. Valsts līdzekļi tiekot novirzīti arī bērnu un jauniešu sportam.
Tiesas sēde plānota 10. decembrī.
