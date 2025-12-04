Dažas ikdienā lietotas parunas ir visnotaļ noturīgas. Piemēram, dažādi varianti par izteicienu, ka nav nekā ilglaicīgāka par īslaicīgu remontu. 

Līdzīgi ir ar runām par nestabilitāti koalīcijā. Par tuvākajā laikā sagaidāmo valdības krišanu var runāt mēnešiem ilgi.

Jāpiezīmē, ka tā tas ir ne tikai Latvijā. Ja valdību veido dažādu partiju koalīcija, vieglāk ir nosaukt piemērus, kur šāda valdība nedzīvo no vienas krīzes līdz nākamajai. Savukārt visbiežāk tās kuļas kā vistas pa pakulām – mēnešiem, gadiem. Klasisks piemērs ir Spānija, tomēr runas par koalīcijas iziršanu ir ierasta tēma arī, piemēram, Vācijā. Lai gan Francijā valdību veido pēc nedaudz citiem principiem, šajā valstī vispār ministram labāk nenest uz darba kabinetu kādus telpaugus vai mākslas darbus no mājām – drīz būs jānes atpakaļ. Īsi sakot, neatkarīgi no tā, ko es pats domāju par pašreizējās koalīcijas darbu Latvijā, runas par Evikas Siliņas valdības izjukšanu pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas man atgādina kāda "nelielu remontu" sākuša līdzpilsoņa cerības, ka tuvākās nedēļas laikā remontu beidzot pabeigs.

