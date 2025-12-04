Eiropas aviobūves uzņēmums "Airbus" otrdien paziņoja, ka līdz pat 628 lidmašīnām A320 visā pasaulē, iespējams, būs jāveic pārbaudes saistībā ar atklātībā nonākušu metāla plākšņu kvalitātes problēmu.
Uzņēmums paziņojumā ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka šis skaitlis atspoguļo "kopējo potenciāli ietekmēto lidmašīnu skaitu, taču tas nenozīmē, ka visas šīs lidmašīnas ir ietekmētas". "Airbus" skaidro, ka pārbaudēm paredzēto lidmašīnu skaits samazinās ar katru dienu, jo tiek veiktas pārbaudes, lai noteiktu tās lidmašīnas, kurām ir jāveic padziļināta apskate. Kompānija pirmdien paziņoja, ka ir atklātas kvalitātes problēmas lidmašīnu A320 fizelāžas metāla paneļiem, tomēr šādas problēmas ir ierobežotam skaitam paneļu. "Airbus" akcijas cena pirmdien Parīzes biržā kritās, reaģējot uz ziņām, ka fizelāžas paneļu kvalitātes problēmas aizkavējušas vairāku lidmašīnu A320 piegādi. "Airbus" piektdien paziņoja, ka vairākiem tūkstošiem lidmašīnu A320 nepieciešama programmatūras atjaunināšana, un tā tika operatīvi veikta. Programmatūras problēma tika atklāta pēc tam, kad 30. oktobrī ASV aviokompānijas "JetBlue" lidmašīnai A320 radās lidojuma vadības problēmas, ko izraisīja datora darbības traucējumi, kurus acīmredzot radīja saules starojums, kas ietekmēja aprīkojumu. Reisā no Kankunas Meksikā uz Ņūarku pie Ņujorkas lidmašīna strauji zaudēja augstumu, un tai nācās nolaisties Tampā, Floridā.
