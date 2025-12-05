Kinozinātnieka Agra Redoviča sastādījumā un redakcijā klajā nācis izcilā latviešu operatora un režisora Jura Podnieka jaunības dienu dienasgrāmatu un pierakstu pirmais sējums “Juris Podnieks. Dienasgrāmatas 1975–1981” (Latvijas Mediji). Grāmatas atvēršanas pasākums notika 4. decembrī Latvijas Kino muzejā. Aplūko foto galeriju no grāmatas prezentācijas.

Izskanēja arī režisoram veltīts Latvijas Radio kora un horeogrāfes Lilijas Liporas koncerts "Sarunas bez vārdiem".

Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Grāmatas "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981" atvēršanas svētki Latvijas Kino muzejā.
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981". Agris Redovičs.
Grāmatas "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981" atvēršanas svētki Latvijas Kino muzejā.
Foto: Karīna Miezāja

Jura Podnieka dienasgrāmatas nav tikai notikumu fiksējums – tās atklāj patiesas pārdomas par dzīvi, darbu, cilvēkiem un laikmeta ideoloģiskajiem ierobežojumiem. Tajās rodami topošo filmu plāni un radošas meklēšanas liecības. Šajā laikā Podnieks pilnveidoja savu meistarību, strādājot pie tādām filmām kā “Aizliegtā zona” (1975), “Liepājas vīri” (1976), “Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku” (1977), “Brāļi Kokari” (1978), “Imants Ziedonis. Portrets locījumos” (1979), “Puikas, zirgos!” (1979) u.c. Īpašu vietu šajos gados ieņēma Podnieka un kolēģu tikšanās ar latviešu strēlniekiem, kas vēlāk kļuva par pamatu filmai “Strēlnieku zvaigznājs” (1982), noslēdzot šajā grāmatā dokumentēto radošo periodu.

Grāmatas saturu papildina unikāli kadri no Jura Podnieka studijas kolekcijas.

“Pierakstos jūtama viņa vēlme saglabāt garīgo brīvību, patiesību un atbildību pret sabiedrību. Teksti atklāj arī šaubu un meklējumu ceļu, Podnieka radošās enerģijas un ētiskā kodola spēku. Grāmata ir nozīmīgs kultūras dokuments, kas ļauj iepazīt ne vien kino vēsturi, bet arī dziļi cilvēcīgu, domājošu un jūtīgu mākslinieku, kura skatījums joprojām rezonē ar mūsdienu lasītāju,” norāda grāmatas redaktors Agris Redovičs.

Agris Redovičs. Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Foto: Karīna Miezāja

Izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kino muzeju, ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” atbalstu.

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

