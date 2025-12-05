Saeima novembra beigās nobalsoja par jaunas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, kuras nosaukums ir "Par problēmām nacionālā un ES līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas noved pie masveidīgas trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā".
Deputāti, kas atbalstīja komisijas izveidošanu, debatēs pauda, ka cilvēki esot satraukti par imigrantu pieplūdumu. Lēmuma projektā norādīts, ka kopš 2015. gada būtiski pieaudzis trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuri Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām, pārsniedzot 105 000 personu. Papildus tam valstī uzturas arī nenoteikts personu skaits, kas izmanto vīzas un ceļošanas dokumentus, kuri ir izsniegti citās ES dalībvalstīs.
Trešdien arī Latvijas Televīzijas raidījumā "Kas notiek Latvijā?" šis jautājums tika šķetināts diskusijā "Kas notiek ar trešo valstu pilsoņu imigrāciju Latvijā?".
