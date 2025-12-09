Šogad Veselības inspekcija no iedzīvotājiem saņēmusi 23 iesniegumus par žurkām. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, izskatās, ka iedzīvotāji par grauzējiem uztraucas vairāk, piemēram, Veselības inspekcijai ziņo arī par žurkām, kas manītas pamestās teritorijās vai ēkās, vēsta 360TV Ziņas.
Ekspertu skatījumā, cilvēki ir satraukti par saslimstības ar leptospirozi pieaugumu. Šo infekciju pārnēsā grauzēji. Taču, novērojot žurkas vai peles, pirmām kārtām ir jāvēršas pie ēkas apsaimniekotāja. Bet tad, ja netiek veikta deratizācija, var sūdzēties Veselības inspekcijai.
Iepriekš jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai novērstu žurku izplatīšanos Rīgā, un to paredzēts iesniegt Rīgas domei. Kā iniciatīvas iesniedzēja norādīta Tatjana Bodnare-Judina. Viņa skaidro, ka Rīgas iedzīvotāji, īpaši tie, kas dzīvo centrā, jau vismaz divus gadus cieš no žurku un peļu pastiprinātas izplatīšanās.
Epidemioloģiski bīstama situācija pasliktinās aukstajā laikā, kad žurkas un peles pārceļas uz telpām, ar leptospirozi inficējot pārtikas preces, skaidro Bodnare-Judina.
Iniciatīvas iesniedzēja lūdz Rīgas pašvaldību organizēt koordinētus centralizētus deratizācijas pasākumus visā pilsētas teritorijā, kompleksā ar teritorijas tīrīšanu un pasākumiem jaunas žurku invāzijas novēršanai. Līdzīgi, kā ūdensvada dezinfekcija cīņā pret legionellas baktērijām, arī cīņai pret leptospirozi un citām grauzēju pārnēsātajām slimībām jābūt pilsētas prioritātei rūpēs par iedzīvotāju veselību.
Leptospiroze ir zoonoze jeb infekcijas slimība, kas tiek pārnesta no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Leptospirozes izraisītājs ir baktērijas leptospiras, kas ārējā vidē var saglabāties nedēļām vai pat mēnešiem, īpaši mitrā un vēsā vidē, taču tās ir jutīgas pret izžūšanu un augstu temperatūru, norāda Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Inficētie dzīvnieki izdala leptospiras ar urīnu. Uzņēmīgi ir visi siltasiņu dzīvnieki, kas nozīmē, ka infekcijas izraisītāji plaši cirkulē dabā.
Leptospirozes gadījumā laiks no inficēšanās līdz pirmo simptomu parādīšanās parasti ir septiņas līdz desmit dienas, taču tas var svārstīties no 2 līdz 30 dienām. Biežāk novērojami gripai līdzīgi simptomi – paaugstināta temperatūra, drudzis, drebuļi, galvassāpes, muskuļu sāpes, nelabums, vemšana, apetītes zudums, apsārtušas acis un nespēks. Smagākos gadījumos iespējamas komplikācijas – meningīts, asinsizplūdumi, dzelte, nieru un aknu bojājumi, hemolītiska anēmija vai apziņas traucējumi, informē SPKC.
Ja pēc saskares ar dzīvniekiem vai potenciāli piesārņotu vidi parādās minētie simptomi, nekavējoties jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāinformē par riska faktoriem, jo laikus sākta ārstēšana palīdz novērst komplikācijas.
