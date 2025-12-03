Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Karalkinu ģimenē nepatīkams notikums – Vendijai nācies izsaukt policiju. Pagalmā kārtējo reizi atskrējis agresīvs kaimiņa suns, apdraudot Vendijas meitas drošību.
“Bija atskrējis suns, turklāt nekāds mazais sunītis, bet lielais. Šī nav pirmā reize, esmu ierosinājusi, ka derētu kopēju sētu uztaisīt, lai būtu mierīgi visiem, bet viņi to neuzskata par vajadzīgu. Jau pirms diviem gadiem šis suns regulāri bija mūsu pagalmā, nokoda manu kaķīti. Uzleca arī virsū Vikai, kura tajā brīdī bija uz DipDap. Viņa tad bija trīsgadniece.
Šodien Vika bija ar velosipēdu pagalmā, un tas suns atkal skrien. Kaimiņiene sauc pilnā rīklē un spaida suņa radio apkaklīti, bet viņam ir pilnīgi pie kājas! Viņš skrien virsū bērnam, kamēr vien es ar kapli rokās neskrēju klāt! Apčurāja mans tūjas un cēli aizgāja prom. Es vairs nevaru! Nu, ko man darīt?” rūgtumu sirdī neslēpj Vendija.
Viņa atklāj, ka ir mēģinājusi ar kaimiņieni runāt vairākas reizes, bet nu sirds ir pilna, tāpēc nolēmusi piezvanīt policijai. Arī Vendijas vīrs Pāvels ar kaimiņiem runājis vairākkārt, kā rezultātā kaimiņi nopirkuši sunim apkakli ar elektrošoku. Sākotnēji viss bijis kārtībā, bet vienā brīdī viss atgriezies vecajās sliedēs.
VIDEO:
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu