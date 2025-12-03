Valdība otrdienas sēdē nolēma piešķirt koncertorganizācijas "Ave Sol" jauniešu korim "Kamēr…" 35 000 eiro naudas balvu par iegūto "Grand Prix" Eiropas kordziedāšanas finālā Tolosā Spānijā, 26. oktobrī.
Kā informē Kultūras ministrija, "Grand Prix" Eiropas kordziedāšanas finālā ir augstākais iespējamais apbalvojums Eiropas profesionālās koru mākslas sistēmā un viens no prestižākajiem tituliem pasaules kormūzikas apritē. Šajā ikgadējā koru konkursā piedalās sešu Eiropas koru konkursu uzvarētāji, kas var būt kori no visas pasaules. Ministrija atzīmē, ka jauniešu koris "Kamēr…" ir vienīgais kolektīvs no Latvijas, kas ieguvis šo godalgu – augstāko iespējamo novērtējumu kordziedāšanas aprindās –, līdz ar ceturtā "Grand Prix" titula iegūšanu ir kļuvis par vienīgo kori pasaulē, kas šo balvu tās pastāvēšanas vēsturē izcīnījis četras reizes, tostarp 2004., 2013. un 2019. gadā. Koris "Kamēr…" ir vairākkārtējs starptautisku konkursu laureāts. Jaukto koru grupā tas ir daudzkārtējs uzvarētājs Vispārējo latviešu dziesmu svētku Koru karos. Aizvadīto gadu laikā koris pievērsies īpaši sev pasūtītu programmu radīšanai, tādējādi veicinot latviešu kormūzikas jaunradi, latviešu kormūzikas popularizēšanu ārvalstīs un ierakstu izdošanu.
