Sīrijā tūkstošiem cilvēku vakar izgāja ielās, lai svinētu pirmo gadskārtu kopš Bašara al Asada režīma krišanas pērnā gada beigās.
Galvaspilsētā Damaskā tika rīkota militārā parāde, bet pagaidu prezidents Ahmeds aš Šarā, kurš vadīja cīņu pret Asada režīmu, teica runu, kurā aicināja sīriešus uz kopīgu darbu valsts atjaunošanā. "Pašreizējā fāze prasa visu pilsoņu pūļu apvienošanu, lai uzbūvētu spēcīgu Sīriju, nostiprinātu tās stabilitāti, aizsargātu tās suverenitāti un sasniegtu nākotni, kas atbilst tās tautas upuriem," paziņoja prezidents. Arī pēc Asada režīma krišanas stabilitāte Sīrijā nav panākta. Valsti satricinājuši uzbrukumi reliģiskajām minoritātēm, tāpat Sīrijai triecienus devusi Izraēla. Alavīti, pie kuriem pieder Asada dinastija, svinības pirmdien lielākoties boikotēja, protestējot pret jauno varasiestāžu politiku. Svinības ir aizliegušas arī valsts ziemeļaustrumos dzīvojošo kurdu varasiestādes, to pamatojot ar drošības apsvērumiem. Asads pēc zaudējuma 14 gadus ilgušajā pilsoņu karā pērn aizbēga uz Krieviju, kur atrodas joprojām. Pēc viņa krišanas Sīrijā sākuši atgriezties tie cilvēki, kuri valsti bija pametuši kara laikā. 1,2 miljoni sīriešu atgriezušies no ārzemēm, paziņojusi ANO bēgļu aģentūra, piebilstot, ka savās mājās atgriezušies vēl aptuveni 1,9 miljoni cilvēku, kuri iepriekš atradās citviet Sīrijas teritorijā.
