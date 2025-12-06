Latgales patriote Margarita Kolosova šovā “Slavenības. Bez filtra” ir apņēmusies labāk iepazīt sava ciemata sabiedrisko dzīvi, tāpēc gatavojas apmeklēt savu pirmo Bingo pasākumu. Gatavojoties iziešanai, viņa atminas kādu būtisku modes mākslinieka Aleksandra Pavlova ieteikumu, kuru ņemt vērā.
Gatavojoties vakaram, Margarita spoguļojas un ķemmē matus. Viņa secina: “Tās krēpes laikam varēja savaldīt tikai tas frizieris! Sirmums vēl nav parādījies?” Viņa pēta savu atspulgu un saka: “Skaistums neaprakstāms!”
Margarita atklāj, ka ir kāds skaistuma rituāls, kuru viņa cenšas ievērot katru dienu: “Aleksandrs Pavlovs man teica: “Nekad no mājām neizej [bez uzkrāsotām lūpām].” Ja jūs kaut vai ejat uz ārā uz maksas ateju, vienmēr sakrāsojiet lūpas.” Viņa atklāj, ka vairāk par lūpām gan neko nekrāsošot, jo paredz, ka pasākumā telpā būs gana tumšs.
Izrādās, ka labās krosenes ir palikušas mašīnā, tāpēc uz pasākumu dosies “nelabajās”. Palūkojoties uz savu koptēlu, viņa secina: “Kā vienmēr, esmu ideāla!”
Margarita stāsta, ka šāda veida pasākums Dekšārēs ir pirmo reizi. “Es faktiski vispār neeju uz pasākumiem, jo es nogurstu pa nedēļu. Brīvās dienas, kuras man ir, es labāk pavadu ar ģimeni,” aizkadrā atklāj viņa.
Mazgājot rokas, Latgales patriote pauž cerību, ka šovakar vinnēs džekpotu. “A tur vispār ir džekpots?” ar sajūsmu jautā Margarita. Salikusi cienastā “Sprīdīšu” konditorejas gatavotos eklerus un saldos groziņus, labā noskaņojumā Margarita dodas uz savu pirmo Bingo vakaru.
VIDEO:
