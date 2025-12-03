Rīga šogad sasniegusi savu līdz šim augstāko vietu Eiropas ziemas tūrisma reitingā "European Best Christmas Markets 2025–2026", iegūstot 3. pozīciju, informē Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
Aģentūras dati liecina, ka šis ir viens no populārākajiem Ziemassvētku ceļojumu apskatiem Eiropā, ko ik gadu aplūko vairāk nekā astoņi miljoni interesentu. Šī balsojuma rezultāti regulāri nonāk tādos starptautiskos medijos kā "Forbes", "Condé Nast Traveler" un "National Geographic".
Šogad par Eiropas labākajiem Ziemassvētku galamērķiem balsoja 803 258 cilvēki no 179 valstīm. Rīga saņēma 72 804 balsis — par vismaz 20 000 vairāk nekā pērn, pārspējot Vīni, Parīzi, Madridi un Edinburgu. Šogad Rīga ierindojās aiz Cīrihes, bet 1. vietu ieguva Rumānijas pilsēta Krajova.
"Šis ir nozīmīgs sasniegums Rīgai — pirmo reizi esam starp trim labākajiem Eiropas Ziemassvētku galamērķiem. Balsu skaits apliecina Rīgas pievilcību un starptautisko atpazīstamību, turklāt konkurence bija ļoti spēcīga,"
norāda aģentūras direktors Fredis Bikovs.
Saskaņā ar balsojuma datiem, Rīgu visaktīvāk atbalstījuši ceļotāji no Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas un Lietuvas, kas atbilst pilsētas mērķtirgiem, piebilst Bikovs.
Trešo gadu pēc kārtas Rīga saņēmusi arī titulu "Best Christmas Lights in Europe".
