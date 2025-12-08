Ludzas novadā piektdien apgāzusies laiva, kurā atradušies pieci austrumu robežas izbūves darbinieki, divi gājuši bojā, svētdien ziņoja Latvijas Televīzija (LTV).
"Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) LTV apstiprināja, ka negadījumā iesaistītie strādnieki būvēja pontonu robežlaipas.
Divi no viņiem gājuši bojā.
Pēc LTV rīcībā esošās informācijas nelaimes gadījums noticis Peiteļa ezerā uz Latvijas–Krievijas robežas.
VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs norādīja, ka piektdien saņemta informācija no darbu veicēja VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" par negadījumu. Viņš uzsvēra, ka pieejama tikai sākotnējā informācija, un detalizētus komentārus sniegs izmeklējošās institūcijas. VNĪ izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un paziņoja, ka
plašāku skaidrojumu sniegs pēc oficiālas informācijas precizēšanas.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) informēja, ka bojāgājušie un cietušie ir uzņēmuma apakšuzņēmēja darbinieki. Negadījums noticis brīdī, kad darbinieki ar laivu devušies no objekta uz krastu, darbi uz ezera tajā brīdī nav veikti. LAU uzsākusi iekšējo izmeklēšanu un sola sadarboties ar atbildīgajām iestādēm.
VNĪ un LAU norādīja, ka traģiskais notikums neietekmēs būvdarbu grafiku, un robežas infrastruktūras izbūve turpināsies.
Žoga izbūvi uz Latvijas–Krievijas robežas plānots pabeigt līdz gada beigām.
Izsaukums par nelaimes gadījumu saņemts piektdien plkst. 16.16. Glābēji krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam mediķi notikuma vietā konstatēja nāvi. Otru bojāgājušo izdevās atrast sestdien.
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu