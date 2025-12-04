Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" Ētikas padome (turpmāk Ētikas padome), izvērtējot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa atlases procedūras gaitu, neredz iespēju turpināt ļaut izmantot biedrības vārdu demokrātijas imitēšanā, jo klaja necieņas izrādīšana pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Ētikas padomei nav pieņemama.
Ētikas padome konstatē, ka šis process, kura mērķim pēc likuma gara būtu jābūt politiskās ietekmes mazināšanai un būtiskas pilsoniskās sabiedrības lomas nodrošināšanai, faktiski ir nonācis strupceļā.
Ņemot vērā, ka Saeima jau divas reizes ir noraidījusi pilsoniskās sabiedrības virzītos kandidātus, Ētikas padome ir spiesta izdarīt ļoti nepatīkamu, bet acīmredzamu secinājumu: pilsoniskās sabiedrības mandāts tiek ne tikai ignorēts, bet arī klaji noniecināts. Abas reizes Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji pēc Memoranda padomes aicinājuma iesaistījās kandidātu atlases konkursu komisijās. Ētikas padome nenoliedz Saeimas tiesības pieņemt tai deleģētos lēmumus, tostarp noraidīt kandidātus. Taču lēmumam jābūt balstītam caurskatāmos, amatam atbilstošos kritērijos un atbildīgam. Balsojumi saistībā ar Memoranda padomes virzīto SEPLP locekļa kandidātu apstiprināšanu rada jautājumu, vai esošā kārtība un šīs tiesības netiek izmantotas tā, ka pati pilsoniskās sabiedrības iesaiste kļūst par formālu dekorāciju demokrātijas un pilsoniskas iesaistes imitēšanai.
Par to liecina atklātas diskusijas un ar SEPLP locekļa pienākumiem, tā atbilstību saistītu argumentu trūkums, skaidrojot savu izvēli un pamatojot balsojumu. Tieši pretēji, atklāta saruna, kandidāta uzklausīšana tika aizstāta ar slikti pamatotiem pārmetumiem, pretrunām un paļaušanos uz aizkulišu viedokļiem, kas nevērtē SEPLP locekļa amatam izvirzīto kandidātu atbilstību pēc būtības.
Ņemot vērā biedrības statūtos noteikto mūsu pienākumu – norādīt uz apdraudējumiem mediju neatkarībai, redakcionālajai autonomijai un mediju vides kvalitātei, Ētikas padome aicina Memoranda padomi kopā ar Saeimu nekavējoties meklēt risinājumu, kas nodrošinātu reālu, nevis nominālu sabiedrības pārstāvju iesaisti SEPLP locekļa atlasē. Ētikas padome ir gatava sniegt atbalstu šāda risinājuma izstrādē, tiklīdz būs redzama patiesa vēlme respektēt sabiedrības līdzdalību.
Lai izkļūtu no pašreizējā strupceļa un atgrieztos pie likuma gara ievērošanas, Ētikas padomes ieskatā būtu lietderīgi atcelt normu, kas paredz, ka Memoranda padomes virzīto kandidātu apstiprina Saeima,
tā vietā deleģējot kandidāta apstiprināšanu Memoranda padomei vai citai institūcijai, kas mazāk pakļauta politiskai konjunktūrai.
Līdz brīdim, kad šāds procedūras trūkums būs novērsts, Ētikas padomes pārstāvji nepiedalīsies turpmākajā SEPLP locekļa atlases procesā, tostarp arī plānotajā tuvākajā – trešajā– konkursā. Esošā kārtība diemžēl neļauj ar pilnu atbildību un pārliecību pildīt sabiedrības interešu pārstāvības funkciju. Mēs esam gatavi atkal iesaistīties procesā, tiklīdz tas būs sakārtots atbilstoši labas pārvaldības, sociālās atbildības un cieņas principiem.
Tāpat uzskatām, ka ir īstais brīdis atgriezties pie plašākas diskusijas par SEPLP nozīmi un funkcijām – īpaši situācijā, kad viens no līdzšinējiem galvenajiem uzdevumiem – sabiedrisko mediju apvienošana – ir paveikts. Būtu tikai saprātīgi izvērtēt esošās struktūras atbilstību esošo funkciju īstenošanai un sabiedrības interesēm.
Aicinām nekavēties ar caurskatāmu, pamatotu un likuma garam atbilstošu risinājumu, lai SEPLP darbā nodrošinātu institucionālu stabilitāti un sabiedrības uzticību, nevis šaubas par tās sastāva atbilstību un neatkarību.
