Ūdens skaitītāju reformas solīto ietaupījumu vietā iedzīvotājus, visticamāk, sagaida papildu izmaksas, jo līdz nākamā gada beigām daudzdzīvokļu mājām būs jāievieš vienota ūdens patēriņa uzskaites sistēma, kas prasīs investīcijas, ziņo raidījums "Nekā personīga".
Pagājušajā pavasarī valdība, pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma, tika atcelta ūdens skaitītāju verifikācija, solot iedzīvotājiem ietaupīt naudu un laiku.
Taču reforma tika pieņemta steigā
— bez konsultācijām ar nozari un pārejas perioda, kas nozīmēja, ka uzņēmumiem pārtrūkst darbs un tiem nākas atlaist darbiniekus.
Pēc verifikācijas atcelšanas skaitītājus tagad var lietot neierobežotu laiku, nolemjot tos mainīt tikai pēc īpašnieka iniciatīvas. Tomēr valdības mērķis bija panākt modernu sistēmu ieviešanu un samazināt ūdens zudumus, kas daudzās mājās sasniedz desmitiem procentu.
Arvien plašāk tiek piedāvāti ultraskaņas skaitītāji ar attālinātu nolasīšanu, kuru cena ir ap 75 eiro par ierīci, plus ikmēneša abonentmaksa. Daudzos dzīvokļos nepieciešami divi skaitītāji, tāpēc
izmaksas būs vairākos simtos eiro uz mājsaimniecību, ja iedzīvotāji lems tos ieviest.
Likums paredz, ka par vienotu sistēmu jāspriež dzīvokļu īpašniekiem, un, ja vairākums nespēj vienoties, lēmumu varēs pieņemt mazākums. Ministrija atzīst — izmaksas būs būtiskas, taču precīzāka uzskaite varētu mazināt zudumus.
Tiek apsvērts arī īpašs uzkrājuma fonds sistēmas ieviešanai, taču grozījumi pagaidām iestrēguši. Ideja, ka daļu izmaksu segtu uzņēmums "Rīgas ūdens", atbalstu nav guvusi.
Vairāk skatieties raidījuma "Nekā personīga" 7. decembra sižetā!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu