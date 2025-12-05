Aizdomās par atsaucību aicinājumam gādāt naudu Krievijas armijai karā pret Ukrainu, Valsts drošības dienests (VDD) aizturējis kādu sievieti no Latvijas Krievu savienības (LKS).
Latvijas Krievu savienības līderis, Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors (ievēlēts no partijas "Suverēnā vara, Apvienība jaunlatvieši") sociālajā medijā "Facebook" vēsta, ka aizturēta aktīviste no Rēzeknes — Polina Kamļeva.
Pagors sociālā medija ierakstā raksta, ka Kamļeva ir Latvijas Krievu savienības biedre un viņa līdzgaitniece. Viņš arī stāsta, ka Latvijā notiekošo uztver ar uztraukumu un, viņaprāt, tas līdzinoties "raganu medībām".
VDD apstiprinājis, ka aizdomās par ārpus Latvijas teritorijas notiekoša bruņota konflikta finansēšanu, 25. novembrī dienests pret Polinu Kamļevu sācis kriminālprocesu.
LKS biedre Kamļeva atsaucās kādas kontakrpesonas Krievijā aicinājumam sagādāt naudu agresorvalsts Krievijas armijai karā pret Ukrainu, lai iegādātos radio elektronisko aprīkojumu, liecina VDD rīcībā esošā informācija. Papildus noskaidrots, ka finansiālie līdzekļi tika pārskaitīti personām Krievijā.
Polina Kamļeva aizturēta 2. decembrī un patlaban kā drošības līdzeklis viņai piemērots apcietinājums.
Divos ar aizturēto personu saistītos objektos Rēzeknē un Preiļu novadā, Valsts drošības dienests 2. decembrī veica kriminālprocesuālas darbības. Šobrīd tiek veikta kratīšanas laikā izņemto datu nesēju satura padziļināta izpēte.
Izmeklēšanas interesēs dienests no plašākiem komentāriem atturējās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
