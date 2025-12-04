Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ticis noteikts aizliegums organizēt, piedāvāt vai reklamēt ceļojumus, kuru galamērķis ir Krievija.
Aizliegums attiecas uz visiem pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar tūrisma aktivitātēm Krievijā, tostarp ceļojumu aģentūru un operatoru darbu, konsultācijām un plānošanu, ceļojumu organizēšanu, izmitināšanu, pasažieru un bagāžas pārvadāšanu, kā arī biļešu tirdzniecību. Tas ietver arī tūristu gidu pakalpojumus un reklāmu, kas saistīta ar minētajiem pakalpojumiem.
Ierobežojumi noteikti, pamatojoties uz 2025. gada 24. oktobra Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 grozījumiem, kas paredz sankcijas saistībā ar Krievijas rīcību Ukrainā.
PTAC min vairākus būtiskus riskus, ar kuriem ceļotāji var saskarties, dodoties uz Krieviju:
iespējami nepamatoti aizturēšanas gadījumi un citus juridiski šķēršļi, ierobežotas iespējas saņemt konsulāro palīdzību, tiesiskuma trūkums un nesamērīgi bargi sodi.
Tāpat var būt apgrūtināta vai neiespējama repatriācija, kā arī pastāv vervēšanas riski, lai iegūtu informāciju par Latviju.
Ņemot vērā minētos apstākļus, PTAC aicina patērētājus neiegādāties tūrisma pakalpojumus ar galamērķi Krievija un Baltkrievija.
