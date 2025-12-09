Latvijas dāmu florbola izlase pasaules čempionātā zaudējusi visās trīs apakšgrupas spēlēs un par tikšanu ceturtdaļfinālā cīnīsies pret neparocīgu sāncensi.
Remāra Vikāņa trenētā komanda priekšsacīkstes sāka, ar 4:8 zaudējot Šveicei, tad sekoja 2:6 pret pasaules čempionāta saimnieci Čehiju, bet vakar ar 4:6 zaudēts arī Dānijai, piedevām dānietēm mūsējās pasaules čempionātos zaudējušas pirmo reizi. Apakšgrupas spēlēs pa pieciem rezultativitātes punktiem nopelnīja Jūlija Rozīte (trīs vārti un divas piespēles) un Anna Ankudinova (1+4), kuras šosezon spēlē Šveices klubos, trīs reizes pretinieces pārspēja Simona Grāpēna no "Rubenes", šim trio veidojot Latvijas izlases uzbrukuma pamatu. Jāpiebilst, ka komandā ir septiņas pasaules čempionātu debitantes, bet vēl četrām spēlētājām šis ir otrais šāda līmeņa turnīrs.
A apakšgrupā paliekot pēdējā ceturtajā vietā, šodien Latvijai plkst. 17 astotdaļfinālā jāspēlē pret neparocīgo Vāciju, kas D apakšgrupā izcīnīja trīs pārliecinošas uzvaras – 9:4 pret Igauniju, 13:2 pret ASV un 19:0 pret Singapūru. Tiesa, pasaules čempionāta izspēle nav mainījusies jau daudzus gadus – priekšsacīkstēs spēcīgākās komandas spēlē A un B apakšgrupās, rangā zemāk esošās attiecīgi C un D apakšgrupās. Tomēr Vācija noteikti būs ciets rieksts, jo oktobrī abas komandas tikās Sešu nāciju turnīrā, Latvijai četras reizes atspēlējoties un beigās uzvarot tikai pēcspēles metienos ar 5:4.
Pasaules čempionāts florbolā sievietēm risinās 15. reizi, un tikai vienā gadījumā Latvijas valstsvienība nav spējusi iekļūt labāko astoņu skaitā. Pirms četriem gadiem Zviedrijā mūsējās arī zaudēja visās trīs grupas spēlēs, bet astotdaļfinālā ar 6:9 piekāpās Norvēģijai. Pirmdien diviem gadiem Latvijas dāmas ieņēma septīto vietu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu