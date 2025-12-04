"Go3" televīzijā pieejams jauns raidījums "Praktiski ar Džemmu", kurā komiķe un satura veidotāja Džemma Sudraba intervē seriāla "Praktiskā kokvilna" veidotājus un aktierus, atklājot filmēšanas procesa aizkulises, izaicinājumus un kino industrijas darba specifiku.
Raidījums "Praktiski ar Džemmu" atklāj patiesi interesantus aspektus ne vien par pašu "Praktisko kokvilnu" – seriālu un grāmatu, bet arī par režisores, grāmatas autores, intīmo ainu koordinatores un aktieru darbu filmēšanas laukumā un ārpus tā, pieskaroties arī personiskajām atziņām un izaicinājumiem.
Raidījumā varēs uzzināt: kā rakstnieki uztver filmas ekranizācijas, kura ir vientuļākā profesija uz filmēšanas laukuma, kur var iegādāties speciālo veļu intīmajām ainām un cik tā maksā, kā arī citus aizraujošus faktus par kino pasauli un seriāla "Praktiskā kokvilna" veidošanu. Intervijās piedalīsies: Zane Nuts, Zanda Ramāne, Māra Sleja, Igors Šelegovskis, Sandija Dovgāne, Liene Sebre un Jānis Kronis.
"Praktiski ar Džemmu" ietver septiņas epizodes, un tā formāts atgādina raidierakstu, ļaujot skatītājiem to izbaudīt, paralēli darbojoties ar citiem uzdevumiem. "Praktiski ar Džemmu" var noskatīties arī vienā piegājienā – visas sērijas jau ir pieejamas "Go3" televīzijā.
Jaunais pašmāju seriāls "Praktiskā kokvilna" vēsta par trīsdesmit četrus gadus veco Ditu, kas divus gadus pēc šķiršanās ir pieņēmusi lēmumu – nomainīt kokvilnas mājas tērpu pret kaut ko neērtāku, toties izaicinošāku – randiņiem! Viņa dod iespēju internetam un tā dzīlēs atrod patiešām interesantu vīrieti, kas atmodina viņas dusošo libido.
