Latvijas Sabiedriskā medija šovā "Pārdziedi mani!" aizvadīts otrās sezonas otrais raidījums, kas veltīts hiphopa žanram. Astoņi pazīstami mūziķi izpildīja Latvijas un pasaules hiphopa klasikas, iejūtoties reperu lomās. Skatītāju simpātiju balsojumā visaugstāko atzinību atkal guva dziedātāja Emilija, taču, pieskaitot ekspertu vērtējumu, šonedēļ uzvarētājas pozīcijā izvirzījās Antra Stafecka.
Emilija izpildīja repera Fiņķa “Raķešu zinātni”, iegūstot pirmo vietu skatītāju vērtējumā. Stafecka skatītāju balsojumā bija otrā, taču, pateicoties ekspertu piešķirtajiem 15 punktiem, viņa kļuva par raidījuma līderi ar “Kris Kross” hitu “Jump”.
Trešajā vietā skatītāju vērtējumā ierindojās Ralfs Eilands, kurš izpildīja Kendrika Lamāra “Not Like Us”, bet ceturtajā – Rolands če ar anša dziesmu “Sports”.
Tālāk sekoja Artūrs Uškāns (“Stampā grīdu”), Jānis Apeinis, Alise Haijima (“Super Bass”) un Raimonda Vazdika (“Plus mīnus”). Ekspertu vērtējumā Stafecka, Eilands un Rolands če veidoja labāko trijnieku, kamēr Emilija ieguva sesto vietu.
Apvienojot skatītāju un ekspertu piešķirtos punktus, kopvērtējuma līdere šonedēļ ir Antra Stafecka.
Otrajā vietā – Emilija, trešajā – Ralfs Eilands. Zemākās pozīcijas ieņēma Rolands če, Artūrs Uškāns, Alise Haijima, Raimonda Vazdika un Jānis Apeinis.
Dalībnieku sniegumus vērtē trīs eksperti — Marija Naumova, Andris Freidenfelds (Fredis) un trešais eksperts katrā epizodē mainās. Šoreiz tas bija populārais hiphopa izpildītājs Fiņķis.
Šova noteikumi paredz, ka katrā raidījumā punkti tiek piešķirti atbilstoši iegūtajai vietai tabulā, bet neviens dalībnieks no sacensības neizstājas, lai skatītāji varētu vērot visus priekšnesumus līdz finālam. “Pārdziedi mani!” otrās sezonas uzvarētājs tiks noskaidrots 17. janvāra tiešraidē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu