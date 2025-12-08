Valsts policija (VP) aicina atsaukties aculieciniekus avārijai, kas notika piektdien, 5. decembrī, uz autoceļa Liepāja-Rucava, aģentūru LETA informēja VP.
Avārijas aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai videoierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, VP lūdz zvanīt pa telefona numuru 28070038 vai 112.
5. decembrī uz autoceļa Liepāja-Rucava Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā sadūrās traktors un vieglā automašīna.
Vieglā transportlīdzekļa vadītājs negadījumā gāja bojā, bet traktora vadītājs ar traumām nogādāts medicīnas iestādē.
Transportlīdzekļu kustība avārijas vietā sākotnēji bija bloķēta vairākas stundas.
