Tukuma novadā likumsargi uz Liepājas šosejas apturējuši kravas automašīnas vadītāju, kurš pie stūres bija sēdies gandrīz 3,2 promiļu reibumā.
Liepājas pašvaldības policija sociālajā medijā "Facebook" informē, ka 4. decembrī tās darbinieki devušies uz Rīgu veikt ātruma kontroles mērierīču verifikāciju, taču atceļā pamanījuši kravas auto, kura vadīšanas maniere radījusi aizdomas par iespējamu alkohola reibumu.
Transportlīdzeklim bijusi izteikta piekabes sanese, tādēļ
par novēroto nekavējoties informēta Valsts policija, kas lūgusi sekot kravas automobilim.
Vadītājs apstājies autobusa pieturā Anneniekos, kur pašvaldības policisti viņu uzrunājuši. Atverot kabīnes durvis, policistiem nekavējoties kļuva skaidrs, ka šoferis ir pamatīgā reibumā.
Notikuma vietā ieradās Valsts policija, kas apstiprināja —
1984. gadā dzimušais "Mercedes-Benz" vadītājs pie stūres sēdies 3,18 promiļu alkohola reibumā.
Par notikušo ir sākts kriminālprocess.
Jāatgādina, ka kopš 2022. gada novembra par transportlīdzekļa vadīšanu vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā iestājas kriminālatbildība. Šādos gadījumos tiek konfiscēts vadītais transportlīdzeklis, bet, ja tas pieder citai personai, vainīgajam var nākties atlīdzināt tā vērtību. Likums šādam pārkāpumam paredz līdz gada ilgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību un tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu