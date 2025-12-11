Latvijas izlases ģērbtuvē spēlētāja uzruna ne valsts valodā – tas ir apkaunojoši!
Tāds viedoklis pavīdēja sociālajos tīklos pēc tam, kad Latvijas U-21 futbola izlases kapteinis Ivans Patrikejevs 18. novembrī pēc spēles pret Maltu uzrunu komandai teica angļu valodā. "Latvijas Avīze" par šo jautājumu aprunājās ar Patrikejevu un vārtsargu treneri Artūru Biezo.
U-21 izlasi vada čehu speciālists Jakubs Dovalils, viens no asistentiem ir viņa tautietis Miloslavs Brožeks. Pēc uzvaras Maltā galvenais treneris, kurš latviski nerunā un komandu vada angliski, deva vārdu kapteinim. "Lai neaizskartu viņu un otro čehu treneri, kā arī spēlētājus, kuri nesaprot latviski, pateicu angliski. Vai tas bija pareizi? Brīvi pārvaldu latviešu valodu, citreiz labāk būtu sākumā pateikt valsts valodā un tad angliski," gūto mācību Ivans Patrikejevs sola ņemt vērā. Latvijas jauniešu izlasēs sāk ienākt emigrējušo latviešu bērni, daļa no viņiem latviešu valodu nepārvalda vai arī saprot vāji. Šajā komandā tas attiecas uz Anglijā dzimušo Dannī Aņisjko, kura tēvs nāk no Daugavpils, bet mamma ir ekvadoriete. Esot jāņem vērā arī šādi komandas biedri. Ivans Patrikejevs teic, ka pārējiem spēlētājiem latviešu valoda nesagādā grūtības, treneri Artūrs Biezais un Viktors Mazurs ar viņiem sarunājas latviski.
"Būtiski saprast, ka treneru korpusā ir ārzemju speciālisti un tas, protams, iespaido darba vidi gan pieejā, gan valodas aspektā spēlētājiem un treneriem. Šī situācija nav unikāla. Jācenšas arī pēc spēles uzrunas teikt latviski, Ivanam Patrikejevam ar to nav problēmu, būtībā visi spēlētāji runā, varbūt kādam ir barjera, ka nepareizi pateiks, jo ne visi šeit uzturas un kādu laiku jau ir ārzemēs. Ņemot vērā, ka ir čehu treneri, daļu pateikt arī angliski – tas būtu labs risinājums," sprieda Artūrs Biezais. "Izlasē maksimāli daudz komunicējam latviski. Kad es vadu lielās grupas nodarbības, runāju gan latviski, gan angliski, jo ļoti svarīgi, lai to saprot arī čehu treneri, lai mēs sniegtu vienotu ziņu. Mazākās grupas vadām latviski. Ar spēlētājiem "WhatsApp" grupās komunicējam latviski, viņi ar mani runā un raksta latviski. Ar daļu no spēlētājiem esmu par to runājis, ka maksimāli jāizmanto latviešu valoda, jo viņiem jāgatavojas nacionālajai izlasei un jāpieradina sevi, ka komunikācija notiek latviski. Latviešu vērtības ir ļoti svarīgas un būtiski to kāpināt gan izlasēs, gan klubos. Es arī šo procesu mācos. Agrākajos laikos jaunatnes izlasēs dominēja krievu valoda, spēlētājiem bija sarežģīti uztvert latviski, bet tagad futbols kļuvis daudz latviskāks. Šie ir svarīgi aspekti, turpināšu tos attīstīt."
Jāpiebilst, ka novembrī pēc savas rekorda spēles pieaugušo izlasē komandu angliski uzrunāja arī Andrejs Cigaņiks. Tur līdzīga situācija, jo galvenais treneris un vairāki asistenti ir itālieši.
Varēja būt vairāk punktu
Latvijas U-21 izlase šoruden Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā zaudēja Vācijai (0:5), Grieķijai (0:1) un Ziemeļīrijai (0:1), spēlēja neizšķirti ar Gruziju (1:1) un pieveica Maltu (1:0). Pēc pirmā apļa grupā pirmspēdējā, piektā, vieta. Ivans Patrikejevs: "Sniegums laukumā, ja neskaita spēli pret Vāciju, bija labāks nekā rezultāts. Gruziju mājās varējām uzvarēt, ielaidām no standartsituācijas, neizmantojām momentus, pret grupas līderi Grieķiju varējām izspiest neizšķirtu. Maltu uzvarējām, jau pirmajā puslaikā bija iespējas vēl gūt vārtus. Zaudējums Ziemeļīrijā ļoti sāpīgs, viņiem viens sitiens vārtu rāmī, mums bija divas ļoti labas iespējas. Nedomāju, ka tikai tāpēc zaudējām, bet laukuma kvalitāte Belfāstā bija briesmīga, peļķes, nedomāju, ka tādos apstākļos vispār var notikt oficiālas spēles, inspektori negribēja sākt spēli, tiesneši bija no Islandes un pateica, ka jāspēlē. Tik sliktā laukumā nebiju spēlējis."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu