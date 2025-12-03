Naktī uz pirmdienu Krievijā Tambovas apgabalā saspridzināts naftas vads "Družba", pa kuru Krievija turpina piegādāt naftu dažām Eiropas valstīm, pavēstīja avoti Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenajā izlūkošanas pārvaldē (HUR).
Sprādziens noticis naftas vada posmā Taganroga-Ļipecka netālu no Kazinskije Viselkiem.
Sprādziena video publicēti sociālajos medijos.
Krievijas naftas tīkls, kas ir galvenais agresorvalsts ienākumu avots un militāri rūpnieciskā kompleksa finansēšanas avots, turpinās sprāgt un degt, kamēr vien ienaidnieks neatteiksies no mēģinājumiem uzbrukt Ukrainai, sacīja avots HUR.
Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 111 droniem
Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar 111 droniem, bet pretgaisa aizsardzības spēki 83 dronus notriekuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Fiksēti 27 trieciendronu trāpījumi 13 vietās.
"Visvairāk cietuši civilās infrastruktūras objekti un privātās mājsaimniecības Dņipropetrovskas, Zaporižjas, Harkivas un Odesas apgabalos. Diemžēl ir upuri civiliedzīvotāju vidū," teikts paziņojumā.
Reģionālās varasiestādes ziņo par diviem bojāgājušajiem Dņipropetrovskas apgabalā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu