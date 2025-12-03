Eiropas Savienības (ES) bijušajai augstajai ārlietu pārstāvei Federikai Mogerīni un vēl diviem cilvēkiem izvirzītas apsūdzības izmeklēšanas ietvaros par krāpšanu un korupciju saistībā ar Eiropas diplomātu apmācību programmas līgumiem, trešdien pavēstīja Eiropas Prokuratūra (EPPO).
Mogerīni no 2014. līdz 2019. gadam bija ES augstā ārlietu pārstāve, bet tagad vada Eiropas koledžu Brigē, Beļģijā. Otrdien pēc kratīšanām Briselē Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD) un augstskolā Brigē Mogerīni tika aizturēta. Mogerīni, bijušais EĀDD ģenerālsekretārs Stefano Sannino un augstskolas rektora vietnieks tika aizturēti nopratināšanai. Pēc nopratināšanas Beļģijas policijā "šīs trīs personas tika oficiāli informētas par tām izvirzītajām apsūdzībām", paziņoja EPPO, kas pārrauga izmeklēšanu. "Apsūdzības attiecas uz krāpšanu iepirkumu jomā un korupciju, interešu konfliktu un dienesta noslēpuma pārkāpšanu," teikts paziņojumā. Netiek uzskatīts, ka pastāvētu bēgšanas risks, un visi trīs tika no apcietinājuma atbrīvoti, ziņu aģentūrai AFP sacīja prokuratūras pārstāvis. EPPO izmeklē iespējamu krāpšanu saistībā ar ES finansēto diplomātu apmācības programmu, kas pazīstama kā ES Diplomātiskā akadēmija.
