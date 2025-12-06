Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” kolorīta kompānija iepazīst krāšņo Japānu! Ceļā dodas multimākslinieks Kašers, psihoterapeite Diāna Zande, improvizācijas aktrise Anete Bendika un TV seja Armands Simsons. Japānas galvaspilsēta Tokija slavenības sagaida savā pilnīgajā, neprātīgajā krāšņumā. Eksotika patiesi ir baudāma it visur, pat labierīcībās. Viesnīcas numuriņos slavenību sajūsmu izraisa tualetes pods, kurš ir gluži kā no nākotnes. Tik daudz funkciju, ka pilnīgai tā izpētei un iemēģināšanai nepieciešams daudz laika.
Slavenības Tokijas viesnīcā sajūsmina vietējie tualetes podi, kuri piedāvā virkni funkciju. Podi, pēc kuru lietošanas tualetes papīrs nemaz nav obligāts, Japānā nav retums. Apsildāma virsma, dažāda stipruma un amplitūdas ūdens strūklas ir tikai dažas no piedāvāto funkciju klāsta.
“Varbūt jocīgi izklausās, bet filmēt japāņu tualeti un lietot japāņu tualeti ir diezgan interesanti! Pat negribas iet ārā! Te ir tik daudz podziņas, gluži kā tādā kompjūtera spēlītē, var paspēlēties mazliet,” atklāj Armands Simsons.
Viņš steidz demonstrēt, ko sagaidīt no katras podziņas jeb programmas izvēles: “Pirmā poga sniedz ļoti patīkamas sajūtas. Jocīgi par to runāt, bet strūkla iet tieši tur, no kurienes visiem, arī prezidentiem nāk ārā.”
Simsons stāsta, ka pieejam gan tiešā strūkla, gan “vaigu” strūkla, kā arī īpašā programma sievietēm, kuru, kā pats atzīst, nav pamēģinājis, bet kārdinājums bijis liels. “Tik tīra nokārtošanās, manuprāt, līdz šim man nav bijusi!” sajūsmu neslēpj Armands.
VIDEO:
