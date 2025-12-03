Sarkandaugavas iedzīvotāji pirmdien piedzīvoja pamatīgu traci, ko izraisīja šoferis, kurš pēc kāda noziedzīga nodarījuma iekļuva smagā avārijā. Automašīna palika uz sāniem, bet tās vadītājs paspēja aizbēgt, ziņo raidījums "Degpunktā".
Negadījuma vietā bija sastājušies ugunsdzēsēji, jo automašīnas karkass bija samīcīts un logi izbiruši. Kāda vietējā iedzīvotāja atzīst, ka notikums viņu pārsteidza un pārtrauca televīzijas skatīšanos: "No sākuma īsti nesapratu, kas tur notiek."
Viena no aculieciniecēm stāsta, ka devusies uz degvielas uzpildes staciju, kad sadzirdēja netipiskus trokšņus: "Es redzēju, ka tā mašīna apmet kādus piecus kūleņus, jo bija zaudēta kontrole. Es biju šoka stāvoklī un uzreiz zvanīju 112.
Man likās, ka viņš būs miris, jo tas šķita neiespējami izdzīvot. Mašīna bija dūmos, un cilvēki pieskrēja no tāluma. Es gāju tuvāk, un viņš jau bija aizbēdzis."
Brīdī, kad automašīna izbrauca cauri stabiņiem, pāri vairākām braukšanas joslām un tramvaja sliedēm, ceļā neviens cilvēks vai transportlīdzeklis netika skarts. Aculieciniece atzīst: "Man riktīgi paveicās. Likās, ka tas ir kā datorspēlē un tā nav realitāte."
Apkārtnes iedzīvotāji ievērojuši lielu operatīvo dienestu klātbūtni, bija pat iesaistīts kinologs ar suni. Policijai izdevās noskaidrot iespējamā vadītāja identitāti. Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone skaidro: "Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka aizbēgusī persona, iespējams, ir Deniss Mirončenko, kurš pirms tam izdarījis mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu, par ko Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu."
No notikuma vietas vīrietis aizbēga klibojot, kājās viņam bija tikai viena kurpe, galvā — balta cepure. Slēpšanās nebija ilga — otrdienas pēcpusdienā Mirončenko atrasts un izmeklēšana turpinās.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
