Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadījuši decembra pirmo nedēļu, joprojām gaidām sniegu, kas spēj pārvērst ikdienu par mazu pirmssvētku brīnumu. Šis ir laiks, kad vakaros gribas iedegt sveci, mierīgāk ieelpot un pamazām domāt arī par Ziemassvētku dāvanām. Un kas gan var būt sirsnīgāks, personiskāks un ilgspējīgāks par grāmatu? Tā ir dāvana, kas silda, iedvesmo un bieži vien kļūst par īpašu ceļa biedru. Arī šīs nedēļas populārākās grāmatas "Globuss" topā var kļūt par lielisku dāvanas ideju - kādam mīļam cilvēkam vai pašam sev.
Starp spilgtākajiem jaunumiem izceļas Zanes Grēviņas recepšu grāmata "Našķoties un ciemoties", kas ātri ieguvusi lasītāju simpātijas. Tā ir kā atsvaidzinošs glābiņš tiem, kuri nereti apstājas pie jautājuma "Ko gatavot?". Grāmata vienlaikus ir praktiska un gaiša - ar pārbaudītām receptēm, sirsnīgiem stāstiem un humora pieskārienu, kas gatavošanu padara vieglāku un priecīgāku. Lasītāji īpaši novērtē tās ikdienišķo lietojamību un rūpīgi veidoto dizainu, kas ļauj grāmatai godam izturēt virtuves ikdienu.
Savukārt pavisam citā emocionālajā spektrā lasītājus ievelk Malgožatas Vardas romāns "Kalnu meitene"(izdevniecība "Latvijas Mediji") - psiholoģiski intensīvs, noslēpumos savijies stāsts par izdzīvošanu, brīvību un to, cik plāna ir robeža starp labo un ļauno. Autore meistarīgi veido spriedzi un ļauj ieraudzīt pasauli no ievainojuma un baiļu skatpunkta, tādējādi radot romānu, par kuru neviļus gribas domāt vēl ilgi pēc pēdējās lapaspuses.
Ziemīgā noskaņā lieliski iekļaujas arī Ineses Ķesteres pasaka "Pirkstainītis, Dūrainītis" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas stāsta par mazu sarkanu cimdiņu, kurš sniegainā parkā meklē kādu, ko sasildīt. Šis ir maigs, sirsnīgs un bērniem saprotams vēstījums par draudzību, piederību un siltumu, ko varam dāvāt cits citam. Ar Annas Orniņas skaisti veidotajām ilustrācijām grāmata kļūst par patiesu ziemas stāstu - piemērotu gan kopīgai lasīšanai, gan dāvināšanai.
Šī ir bagātīga nedēļa literatūrā - ar dažādiem žanriem, dažādām balsīm un stāstiem, kas spēj uzrunāt ļoti dažādus lasītājus. Grāmata ir viena no skaistākajām dāvanām, jo tā vienmēr nes līdzi gan saturu, gan sajūtu, gan klātbūtību.
