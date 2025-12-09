Satiksmes ministrs Atis Švinka (“Progresīvie”) intervijā 360TV Ziņām uzsver, ka diskusijas par vinješu ieviešanu un paplašināšanu Latvijā nav jaunas un tās sākušās jau pirms gandrīz desmit gadiem.
Pēc ministra teiktā, jautājums par autoceļu lietošanas nodevu tika virzīts jau 2016. gada 2. novembrī, un tolaik par tā virzību atbildēja Edgars Tavars, kurš bija parlamentārais sekretārs Satiksmes ministrijā. Švinka norāda, ka pašreizējais strīds par vinjetēm būtībā nav par jaunu ideju, bet par sen pieņemtu politisko lēmumu sekām.
Ministrs uzskata, ka strīdā par vinješu palielināšanu jūtams arī priekšvēlēšanu konteksts. Viņaprāt, politiskās partijas šobrīd aktīvi meklē tematus, ar kuriem uzrunāt savu elektorātu, un vinješu jautājums ir kļuvis par ērtu instrumentu politiskajai cīņai.
Švinka arī norāda uz pretrunu – visaktīvāk pret izmaiņām iebilst tie politiskie spēki, kuri savulaik paši iesākuši šo normu ieviešanu. Viņaprāt, tas rada pamatotus jautājumus par kritikas patieso motivāciju.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu