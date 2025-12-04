Pelmeņi bieži tiek uzskatīti par elementāru ēdienu, ko spēj ātri pagatavot ikviens. Taču, kā atklāj šefpavārs Mārtiņš Sirmais TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā "Dr. Sirmais", tieši niansētās detaļas ir izšķirošas, lai šis ēdiens kļūtu izcili gards.
Viens no svarīgākajiem soļiem ir pareizi sagatavot ūdeni. Sirmais uzsver – ūdenim jābūt ļoti aktīvā vārīšanās temperatūrā, jo tikai tad pelmeņi iegūs pareizo tekstūru.
Ievēro:
- Pirmo liec vārīties ūdeni, nevis pelmeņus!
- Kad ūdens vārās, pieliec sāli, jo sāls ūdeni "sacietina" un dod nepieciešamo struktūru. Sirmais akcentē: "Ūdens sāļumam ir jābūt kā Vidusjūrā!"
- Pievērs uzmanību pelmeņu instrukcijai
- Dažādi pelmeņi vārās atšķirīgi – atkarībā no mīklas biezuma un pildījuma. Tāpēc Sirmais aicina pirms gatavošanas izlasīt uz iepakojuma norādīto vārīšanas laiku. Tas nodrošinās, ka tie nepārvārās vai nepaliek par cietu.
Kad pelmeņus ieber verdošā ūdenī, tie uz brīdi pazemina ūdens temperatūru. Lai vārīšanās process neapstātos, Sirmais iesaka pelmeņus viegli apmaisīt.
Šefpavāra lielais noslēpums – pievienot pelmeņiem nevis krējumu, bet karamelizētu sviestu! Tas piešķir pelmeņiem silti riekstainu garšu un paceļ ēdienu pavisam citā līmenī.
Kā to pagatavot?
Uz pannas izkausē sviestu. Ļauj tam viegli kļūt zeltaini brūnam un aromātiskam. Pārlej bļodiņā – gatavs pasniegšanai!
Pēdējie soļi, kad pelmeņi izvārīti:
Nokās, bet atstāj pavisam nedaudz vārīto ūdeni. Tad pievieno karamelizēto sviestu.
Pēc tam pielej mazliet "pelmeņūdeni". Vieglītēm apmaisi – un ēdiens ir restorāna līmenī!
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu