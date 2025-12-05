"Pandēmija ir beigusies, bet vīruss jau nekur nepaliek. Kovids šobrīd tiek uzskatīts par vieglu saslimšanu, jo norit bez temperatūras un ķermeņa sāpēm" – tā TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" atklāj RSU profesore, RAKUS stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" galvenā ārste Baiba Rozentāle.
