Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" eksotisko Japānu apceļo TV personība Armands Simsons, stand-up komiķe Anete Bendika, multimākslinieks Kašers un psihoterapeite Diāna Zande. Visi ir devušies apskatīt slaveno Tokijas zivju tirgu. Jau pašā sākumā viņus pārsteidza fakts, ka šajā tirgū vispār nebija jūtams raksturīgais zivju un jūras velšu aromāts, kāds parasti ir sastopams, piemēram, Rīgas Centrāltirgū.
Agrāk, vēl pirms apmēram 15 gadiem, tur tiešām varēja vērot agrā rītā svaigi sagrieztas un nozvejotas zivis. Tomēr šobrīd tirgus funkcionē galvenokārt kā tūristu piesaistes objekts ar dažādām ēstuvēm un restorāniem, jo zivju tirdzniecība ir pārcelta uz citu vietu. Tāpēc četri ceļotāji pievērsās tirgus ēdināšanas piedāvājumu izpētei.
Klīstot gar letēm, Armands, piegājis pie pārdevējas, joko, ka viņiem "nav ne jausmas, kas te izlikts, bet viņi ņems četras". Pārdevēja paskaidroja, ka tas ir japāņu ēdiens – dango jeb lipīgās rīsu bumbas. Armands apstiprina degustāciju: "Lipīgie rīsi? Lieliski, mēs tos nodegustēsim."
Anete bija pirmā, kura pagaršoja dango, atzīstot tās par gardām. Kašers un Diāna viņai pievienojās, un arī viņiem rīsu bumbas garšoja. Zande jokoja: "Piedodiet, tas ir tā kā pupam piezīsties!" Armands pagaršoja pēdējais, bet secināja, ka "lipīgas rīsu bumbas" viņam galīgi neiet pie sirds: "Okei, pagaršojām, paldies, viss." Pēc tam Simsons izvēlējās nobaudīt citu ēdienu – mīdijas ķiploku sviestā. Kamēr ēdiens tika gatavots, Kašers ievēroja, ka tirgū nav ierastā zivju aromāta. Simsons piekrita, smejoties par to, ka Rīgas Centrāltirgus tirgotājas noteikti būtu pārsteigtas par tik sterilu vidi.
Izrādās - tam, ka zivju tirgū nav jūtama zivju smarža, ir pavisam vienkāršs skaidrojums: ne viss, ko apmeklētāji redz stendos, ir īstas jūras veltes. Ēdienu paraugi ir plastmasas butaforijas, kas izskatās kā īstas, taču patiesībā nav.
Pasūtījumu veikšanas brīdī produkti tiek izņemti no ledusskapja un pagatavoti. Savukārt otra daļa no izstādītā ēdiena vēl ir dzīva, piemēram, krabji akvārijos, taču arī tiem nav specifiska aromāta. "Patiesībā patīk zivju tirgus smārds - man visādi smārdi patīk, kamēr nesmird," atklāja Diāna.
Kad mīdijas bija gatavas, ceļotāji tika laipni uzaicināti pie galdiņa restorānā, kur viņiem piedāvāja tradicionālo japāņu stipro dzērienu – sakē. Zande to nogaršoja pirmā, uzskatot to par ļoti maigu un garšīgu. "Es teiktu, ka rīts ir sācies ļoti labi," paziņoja Diāna.
