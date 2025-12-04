Pēc vērtīgas satikšanās ar iepriekšējo "Caur ērkšķiem uz..." sezonu dalībniecēm, dāmas devās vakariņās uz kādu populāru restorānu Pinķos. Tomēr, tiklīdz viņas sasniedza ieejas durvis, vakara plāns negaidīti mainījās – Dacei strauji pasliktinājās pašsajūta un sieviete saļima.
Dace jau brauciena laikā uz restorānu bija sajutusi, ka kaut kas nav kārtībā. Aizkulisēs viņa atklāja, ka slikta dūša sākusies transportlīdzeklī: "Mēs braucām, un es jutu, ka paliek slikti. Teicu, lai apstājas… izkāpu, padzēru ūdeni, un tad es laikam atslēdzos."
Ilze, kas atradās blakus, centās noturēt Daci, kad viņa saļima. Viņa nekavējoties sāka aicināt pārējās pamest transportlīdzekli. "Kāp ārā! Cilvēkam slikti! Nāciet palīgā!" viņa sauca, cenzdamās noturēt Daci. Taču ne visas reaģēja tik ātri, un šī kavēšanās kļuva par pirmo iemeslu savstarpējiem pārmetumiem.
Inese vēlāk atzina, ka sākumā valdījis neizpratne: "Ilze kliedza, lai iznāk ārā palīdzēt… Pirmā, kas varēja iziet, bija Evita." Savukārt Evita apgalvoja, ka nav vilcinājusies: "Ilze uz mani sabļāva: "Kāp ārā, cilvēkam slikti!" Bet es jau kāpu…" Tajā pašā laikā Ilze aizkadrā pauda neapmierinātību par citu pasivitāti: "Cilvēkam slikti, un neviens nenāk palīgā. Viņām vienalga – sēž. Man viņa slīd no rokām ārā!”.
Evita atzinās, ka Daces veselības stāvoklis viņu satrauca: "Es domāju – viņa neelpo. Nejutu pulsu. Man agrāk bērnībā bija lēkmes, tāpēc es ļoti sabijos." Dace lēnām atguva samaņu, taču brīdināja par iespējamu lēkmes atkārtošanos. Inese atcerējās, ka tieši šajā mirklī komandā valdīja vislielākā spriedze. "Ilze visu laiku maisījās pa kājām. Es mēģināju runāt ar Daci, bet viņa centās izraut glāzi no manām rokām. Tad es pateicu, lai viņa vienkārši vācās tālāk," aizkadrā atklāja Inese.
Ierodoties neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, gaisotne kļuva mierīgāka. Elīne ar rūgtu humoru aizkadrā smējās: "Šitā Ērkšķu sezona ir oficiāli iesvētīta – caur ātro palīdzību." Tika pieņemts lēmums Daci nogādāt slimnīcā, kur arī atklājās patiesais iemesls viņas pēkšņajām veselības problēmām. Inese aizkadrā atklāja: "Izrādījās, ka psihiatrs viņai izrakstījis zāles, bet šodien viņa tās nebija iedzērusi. No uztraukuma un modes skates palika slikti."
Vēlāk dalībnieces pārrunāja, ka Dace varēja savlaicīgi paziņot, ka medikamenti beigušies, lai kāda varētu palīdzēt. Tāpat viņas atcerējās brīdi, kad autobusā atskanēja modinātājs – kā izrādījās, tas bija atgādinājums par zāļu lietošanu.
