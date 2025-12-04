Pirms apmēram nedēļas Aijas Auškāpas "Instagram" profilā parādījās fotogrāfijas, kur šova "X Faktors" mentore redzama atpūšamies Maldīvās. Lai noskaidrotu, kā viņa spēj apvienot ceļošanu ar šova tiešraidēm, žurnāls "Kas Jauns" sazinājās ar Auškāpu.
Aija norāda, ka patiesībā ceļojums ar šova norisi nav sakritis. "Tiešraides sākās 16. novembrī. Tajā laikā es jau sen biju atpakaļ," paskaidro Auškāpa, piebilstot, ka Maldīvu fotogrāfijas sociālajos tīklos publicējusi vēlāk:
"Es tās bildes neieliku uzreiz. Bija visādi citi pasākumi, tajā brīdī nebija laika."
Viņa atklāj, ka brauciens noticis skolēnu brīvlaikā, kad meitas Dārta un Nora oktobrī devušās uz sērfa nometni, un Aija kopā ar vīru Dāvi nolēma viņām pievienoties.
