#filmas #režisori

"Es redzēju, es dzirdēju, es izjutu Latviju". Izdota Jura Podnieka dienasgrāmata

Viesturs Sprūde
Viesturs Sprūde / Latvijas Avīze
2025. gada 09. decembris, 21:00
2025. gada 09. decembris, 21:00
Agris Redovičs: "Šajās piezīmēs ļoti labi redzams, kā Juris Podnieks aug, kā aug viņa radošā pašapziņa, kā no operatora pārliecinoši kļūst par režisoru."
Agris Redovičs: "Šajās piezīmēs ļoti labi redzams, kā Juris Podnieks aug, kā aug viņa radošā pašapziņa, kā no operatora pārliecinoši kļūst par režisoru."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kino muzejā aizvadītās ceturtdienas vakarā pulcējās izcilā kinodokumentālista Jura Podnieka (1950–1992) agrākie kolēģi, laikabiedri un viņa darbu nozīmes novērtētāji.

"Ja par mūziku strīdas, tad varbūt tā ir ko vērta. Kāpēc Pauls ir fenomens? Tāds varētu būt jautājums." Tā 1977. gada 10. maijā dienasgrāmatā citstarp rakstīja Juris Podnieks, prātojot par dokumentālās filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" scenāriju.
"Es redzēju, es dzirdēju, es izjutu Latviju"
Izdota leģendārās kinopersonības Jura Podnieka dienasgrāmata
"Ja par mūziku strīdas, tad varbūt tā ir ko vērta. Kāpēc Pauls ir fenomens? Tāds varētu būt jautājums." Tā 1977. gada 10. maijā dienasgrāmatā citstarp rakstīja Juris Podnieks, prātojot par dokumentālās filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" scenāriju.
Agris Redovičs: "Šajās piezīmēs ļoti labi redzams, kā Juris Podnieks aug, kā aug viņa radošā pašapziņa, kā no operatora pārliecinoši kļūst par režisoru."
Kinorežisors Ivars Seleckis: "Juris saprata dokumenta vērtību. Štrunts par to, ko tas maksāja, bet viņš to darīja."
Grāmatas sastādītājs Agris Redovičs un "Jura Podnieka studijas" vadītāja, kinorežisore un producente Antra Cilinska izdevuma atvēršanas pasākumā.
Juris Podnieks dienasgrāmatu rakstīja ikgadējos piezīmju kalendāros jeb plānotājos. Šajos pierakstos ir piezīmes par lasāmo literatūru, par organizatoriskiem jautājumiem, par montāžas risinājumiem, finansēm, nākotnes plāniem. Visam pa vidu – pārdomas par dzīvi, analītisks pašanalīzes process.
Režisors Viesturs Kairišs un aktrises Līga Liepiņa grāmatas atvēršanas pasākumā.
Kultūras akadēmijas telpās Rīgā bija apskatāma izstāde "Podnieka laiktelpa".
"Ja par mūziku strīdas, tad varbūt tā ir ko vērta. Kāpēc Pauls ir fenomens? Tāds varētu būt jautājums." Tā 1977. gada 10. maijā dienasgrāmatā citstarp rakstīja Juris Podnieks, prātojot par dokumentālās filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" scenāriju.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji
Atvēršanu piedzīvoja "Latvijas Mediju" apgādā nule kā iznākusī grāmata "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975–1981" kinozinātnieka Agra Redoviča sakārtojumā.

Grāmatas ievadvārdos uzsvērts, ka Jura Podnieka dienasgrāmatas nav tikai notikumu hronika: "Tās ir patiesas pārdomas par dzīvi, darbu, cilvēkiem un laikmeta ideoloģiskajiem ierobežojumiem. Tie ir topošo ideju plāni." Un, protams, tas ir nozīmīgs kino un kultūras vēstures dokuments – saistošs kā liecība par paša autora personību un tiem, kurus viņš filmēja, bet vietām specifisks, jo prasa kino jomā sagatavotu lasītāju.

Ceļš uz briedumu

Dienasgrāmatu sakārtotājs Agris Redovičs atcerējās, ka viss sācies pirms 25 gadiem un noritējis pakāpeniski. Podnieks mēdzis savas pārdomas sīkā, ne vienmēr labi salasāmā rokrakstā uzticēt dažādu iestāžu izdotiem piezīmju kalendāru blokiem – katru gadu citam, taču vēlāk pārgājis uz atsevišķām lapiņām, kas ir grūti datējamas un sakārtojamas. Sākumā šķitis, ka saglabājušies tikai ieraksti par 1975. gadu, taču vēlāk pie tuviniekiem atradušās dienasgrāmatas arī no citiem gadiem. Visu apjomu pētniekam pagaidām gan nav izdevies uziet.

Izmantojot esošo materiālu, iecerēts sagatavot kopumā trīs Jura Podnieka dienasgrāmatu sējumus. Tikko iznākušais attiecas uz laiku, kad latviešu dokumentālā kino ikona strādāja pie filmām "Aizliegtā zona" (1975), "Liepājas vīri" (1976), "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" (1977), "Brāļi Kokari" (1978), "Imants Ziedonis. Portrets locījumos" (1979), "Puikas, zirgos!" (1979) un noslēdzas ar vienu no nozīmīgākajiem veikumiem– "Strēlnieku zvaigznāju" (1982), tad nākamgad iznākšanu varētu piedzīvot Podnieka piezīmju otrais sējums, kas aptver laiku līdz filmai "Vai viegli būt jaunam?" (1986). "Ja ļaus veselība, būs arī trešais par laiku, kad viņš strādāja pie filmas "Mēs" (1988) un vēlāk," spriež Redoviča kungs.

Ar Latvijas Kino muzeja, Valsts kultūrkapitāla fonda un vēl citu atbalstītāju palīdzību tapušais izdevums saturiski ir ne tikai faktu un biogrāfisks materiāls par pašu Podnieku un viņa filmētajiem, bet arī plāni, nofilmēto kadru raksturojums un atzīmes par ainām, kuras vēl būtu jānofilmē. Jautājumi, kurus viņš grasījās uzdot. Ne velti kinooperators un Latvijas Kultūras koledžas mācībspēks Aleksandrs Grebņevs grāmatas atvēršanā pauda, ka izmantos Jura Podnieka dienasgrāmatu, lai mācītu jaunos kinooperatorus, kā jāgatavojas filmēšanai.

Agra Redoviča galvenās atziņas, kas gūtas, darbojoties pie grāmatas: "Šajās piezīmēs ļoti labi redzams, kā Juris Podnieks aug, kā aug viņa radošā pašapziņa, kā no operatora pārliecinoši kļūst par režisoru." Tāpat redzams, ka Podnieks apzinājies, ko spēj un ko nespēj: "Radošam cilvēkam jebkuros apstākļos jāapzinās savu iespēju robeža – pateikt to, ko vari pateikt. Un, ja tu to vari, tas ir jāpasaka. Vēl šajā grāmatā jūtams Jura Podnieka godaprāts."

Grāmatas sastādītājs Agris Redovičs un "Jura Podnieka studijas" vadītāja, kinorežisore un producente Antra Cilinska izdevuma atvēršanas pasākumā.
Grāmatas sastādītājs Agris Redovičs un "Jura Podnieka studijas" vadītāja, kinorežisore un producente Antra Cilinska izdevuma atvēršanas pasākumā.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Ideja par "Strēlnieku zvaigznāju"

Pašķirstot piezīmes, jūtams, ka 1980. gadā režisoru pamazām pārņem ideja par "Strēlnieku zvaigznāju". Grāmatā iekļauta vēstule, ko Podnieks pēc filmas "Strēlnieku zvaigznājs" pabeigšanas 1982. gadā raksta Kanādā dzīvojošajam latviešu mākslas vēstures zinātājam, esejistam un kolekcionāram Nikolajam Bulmanim (1919–2014). Tā liecina, kādu iespaidu uz autoru atstāja darbs pie filmas, kura tolaik atmodināja sabiedrībā interesi par latviešu strēlnieku patiesajām, nevis padomju propagandas attēlotajām gaitām, dziesmām, likteņiem: "Es pieskāros savas tautas liktenim, sapratnei, brīžiem pat dvēselei tik tuvu, ka tagad vairs neesmu brīvs. Es zinu, un man vajag pateikt. Šai filmā no tā ir tikai pirmās nojausmas, labāk vai sliktāk slēpti impulsi un zemteksti. Vai tad runa ir tikai par strēlniekiem. Nebūt ne! Tautas mentalitāte, traģēdija, liktenis. Jā, bet vienalga, tie ir tikai jēdzieniski vārdi, kurus katrs saprot savādāk. Es redzēju, es dzirdēju, es izjutu Latviju, Laiku, Cilvēku, bet pateikt vai nu vēl nemāku, vai arī pats neesmu tam īsti gatavs."

Redovičs bilda, ka Podnieks toreiz lūdzis Bulmanim pameklēt tos strēlniekus, kuri vēl varēja atrasties trimdinieku vidū Kanādā. Tas diemžēl neticis paveikts. Tāpat Podnieka bērnības un jaunības dienu draugs, kultūrvēsturnieks Edgars Mucenieks atzīmēja, ka viņa acīs "Strēlnieku zvaigznājs" ir visaugstāk vērtējams. Darbā Podnieks ievietojis tikai daļu safilmētā. Savu vārdu teikusi cenzūra.

"Gāja uz maksimālo"

Šī gada 5. decembrī Jurim Podniekam apritētu 75 gadi, taču laikabiedri atzīst, ka grūti viņu iedomāties šajā vecumā, jo viņam jau kopš bērnības piemitusi īpašība "iet uz maksimālo", būt pirmajam, riskēt, asi uztvert situāciju un operatīvi reaģēt, intuitīvi doties turp, kur kaut kas notiks. "Viņam piemita visas tās īpašības, kas vajadzīgas labam operatoram. Tas bija dabiski, ka Juris Podnieks no tāda vidusskolas huligāna attīstījās par to, kādu viņu zinām šodien," sacīja režisore Laima Žurgina.

Jāpiekrīt kinorežisora Ivara Selecka teiktajam, ka 20. gadsimta beigas ar visām perioda politiskajām, sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām bija Jura Podnieka laikmets – straume, kurā viņš iekļāvās, un filmas sekoja cita citai: "Juris bija nonācis tādā situācijā, ka kadra dēļ bija gatavs riskēt ar dzīvību. Tas izpaudās daudzos materiālos. Kronis visam, protams, bija 1991. gada janvāra Viļņas notikumi. Juris saprata dokumenta vērtību. Štrunts par to, ko tas maksāja, bet viņš to darīja. Pēc tam nāca kritums, jo to, ko viņš varēja, kam sevi ziedoja, viņš bija izdarījis. Radās jautājums: kas būs tālāk? Un šajā pārdomu periodā viņš arī aizgāja. Viņš savu dzīves uzdevumu bija izpildījis."

Kultūras akadēmijas telpās Rīgā bija apskatāma izstāde "Podnieka laiktelpa".
Kultūras akadēmijas telpās Rīgā bija apskatāma izstāde "Podnieka laiktelpa".
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Juris Podnieks

  • Nacionālā kino centra vietnes "filmas.lv" par Juri Podnieku teikts: "Dokumentālā kino režisors un operators, kura filmas kļuva par padomju impērijas un varas sabrukuma spoguli. Operators, režisors un producents Juris Podnieks dzimis 1950. gada 5. decembrī Rīgā. Tēvs, diktors Boriss Podnieks, atved dēlu uz Rīgas kinostudiju, 1967. gadā Juris sāk strādāt par operatora asistentu, 1972. gadā tiek pie pirmā patstāvīgā operatora darba – pasūtījuma filmas Latvijas PSR aizsargājamā flora (režisors Vadims Mass).
  • 1975. gadā Juris Podnieks absolvē Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūtu Maskavā (VVKI) un piedzīvo operatora darba ugunskristības, kad režisors Hercs Franks Podnieku un Sergeju Nikolajevu vienus sūta filmēt nepilngadīgo kolonijā filmai "Aizliegtā zona" (1975).
  • 1978. gadā tieši Juris Podnieks izdomā tehniskos paņēmienus, kā realizēt Herca Franka ideju, un top leģendārais meistardarbs "Vecāks par desmit minūtēm"; 1980. gadā Podnieks izcili portretē Viju Artmani Rolanda Kalniņa dokumentālajā filmā "Saruna ar karalieni" un turpina operatora darbu citu režisoru filmās līdz 1990. gadam.
  • 1977. gadā Podnieks debitē režijā ar kinožurnālu "Padomju Latvija" (3/1977, "Šūpulis"), pirmā dokumentālā filma – "Brāļi Kokari" (1978). Seko "Puikas, zirgos!" (1979), "Baltais "Ave Sol"" (1979, LTV), "Strēlnieku zvaigznājs" (1982), "Komandieris" (1984), "Veļ Sīzifs akmeni" (1985) un "Vai viegli būt jaunam? (1986), kuru gada laikā noskatījās 28 miljoni skatītāju, vēlāk filmu demonstrēja vairāk nekā 80 valstīs. Ar šo filmu Podnieks iegūst pasaules slavu un Lielbritānijas producentu uzaicinājumu uzņemt dokumentālu filmu par PSRS. 1987. gadā sāktais darbs izaug par piecām pilnmetrāžas filmām ar kopīgu nosaukumu "Mēs / Soviets" (1989), seko "Krustceļš / Homeland" (1990), "Pēcvārds" (1991, veltījums barikāžu laika upuriem Andrim Slapiņam un Gvido Zvaigznem), "Impērijas gals" (1991), "Klusuma stunda" (1992). Filma "Krustceļš" ir ceturtais Jura Podnieka darbs, kas tiek atzīts par gada labāko dokumentālo filmu un saņem balvu "Lielais Kristaps".
  • 1992. gada 23. jūnijā Juris Podnieks noslīkst Zvirgzdu ezerā, taču viņa domubiedri neizklīst, tie joprojām darbojas "Jura Podnieka studijā" – 1990. gadā dibinātās studijas vadību pārņem Podnieka filmu montāžas režisore, vēlāk režisore un producente Antra Cilinska."
"Ja par mūziku strīdas, tad varbūt tā ir ko vērta. Kāpēc Pauls ir fenomens? Tāds varētu būt jautājums." Tā 1977. gada 10. maijā dienasgrāmatā citstarp rakstīja Juris Podnieks, prātojot par dokumentālās filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" scenāriju.
"Ja par mūziku strīdas, tad varbūt tā ir ko vērta. Kāpēc Pauls ir fenomens? Tāds varētu būt jautājums." Tā 1977. gada 10. maijā dienasgrāmatā citstarp rakstīja Juris Podnieks, prātojot par dokumentālās filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" scenāriju.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Fragmenti no dienasgrāmatas. Par Raimonda Paula iekšējo drāmu

  • 1975. gada 27. februārī

"Šizodiena – jeb negaidītie brīvlaiki.

8.15. Zvanu uz studiju, un izrādās, ka kavēju grupu k/ž "Pionieris", kura vēlas ātrāk izbraukt uz Alūksni, kur [kinorežisors Aivars] Freimanis man palūdza uzfilmēt sižetu par partizānu tikšanos pie ugunskura bijušo kauju vietās. Galvenais, noskaņa un paaudžu tuvība – vecie zin un atceras – jaunie nezin apjaušot, zinātkāri par cilvēces kataklizmiem. Līdz Cēsīm ceļš pazīstams līdz sāpēm. Braucu ar sajūtu zemapziņā – uz neko eju, bet nu jau par vēlu atteikties. Vai pēc 50 rbļ.? Nē! Pēc sevis pārvarēšanas. Jo tālāk, jo žilbinoši baltāk visapkārt. Ziemeļi. Pēkšņi 164 km es sajūtu tuvumu savai zemei. Šeit, miestā ar nosaukumu Līzespasts – maza bulta norāda uz skārniņmājām ar nelielu dārzu Podnieki. Ir jau tādi vēl, un tas paradoksāli tuvina šai saujai zemes. Es, Līzespasta puika, to varu ne tik mīļi saklausīt, bet arī sajust ar porām. Tuvība Dzimtenei, cilvēkiem. Maz atliek vietas turpmākajam – savādi nekonkrētajam konkrētam. Liepna. Partizānu štāba vieta. Organizēšanās, jo bērnu nebūs, partizāņu nebūs – bet gan darboņi no pionieru aktīva republikas mērogā. CK meitiņas un profanējošie vīriņi. 200 m pa tukšo." (A. Redoviča komentārs: "A. Freimaņa 1975. gadā uzņemtajos kinožurnālos tāda J. Podnieka filmēta sižeta nav. No pieraksta spriežot, atvestais materiāls bijis neizmantojams." Turpmāk visas redakcionālās piezīmes ir A. Redoviča.)

  • 1975. gada 7. marts

"Staigāju pa "Bērnu pasauli" un mēģinu izdomāt, kā aplaimot grupas sievietes. Cilvēku jūklis šaušalīgs, preču izvēle minimāla. Ir jau pagājusi stunda, kopš maldos raibajā plastmasas un gumijas, koka un stikla jūklī. Iztēles trūkums – tāds varētu būt secinājums. Beidzot izšķiros par krāsainu bumbu un sausajām puķēm. Piepērku arī divas "Cotnari" (Ungārijas vīns. – Red.). Autobusā spaidos. Gaidošā atmosfēra studijā. Tiek sveiktas hronikas sievietes, bet, tā kā Ansis [Epners] ir Jaltā, "izdomas" bagātība tiek nodota Ikera (Zigurds Ikers – filmu direktors. – Red.) rokās. Sekli. Caurejot laboratorijās redzu gaidošās meitu acis. Nekā. Dāvana tikai Skaidrītei (Skaidrīte Putna, Rīgas kinostudijas laboratorijas melnbalto filmu attēla uzstādītāja. – Red.) Maiņai "spēles priekam" bumba. Hercs [Franks, kinorežisors] darbīgs un prasīgs. Tātad šonakt milicijā. Asistentu sarunāju Sašu. Tiekamies 19.00 pie tēva. Maskavas rajonā dežurē nepazīstams kapteinis Volkovs. Pārējos gan zinu. Izbraucam ar 85. – Ķengaraga maš. Stundas laikā 6 izsaukumi. Sadurtais trolejbusa galapunktā. Ar pīķi 3 cm virs sirds, bet vēl kustas. Iecirknī vēl izsaukums uz izvarošanu. Daugavpils ielā. Māte ar 7 g. meitu. Meklējam vainīgo. Izrādās, nevis 38 g. v. tēvs, bet 8 g. v. dēls Igors. K. Marksa [ielā] – zādzība. (J. Podnieks šajā laikā strādāja pie dokumentālās filmas "Aizliegtā zona". – Red.)

  • 1977. gada 10. jūnijs

"(..) Oficiāli sākas sagatavošanās periods Raimondam (J. Podnieks bija operators Laimas Žurginas režisētajai filmai "Raimonds Pauls". – Red.). Pirmā apskate – brauciens uz Salacgrīvu, Ainažiem, Vitrupi. Estrāde koncertam ideāla, kaut tik viss paredzētais tā arī notiktu 24.VI. Raimondu [Paulu] uzaicinātu uz pašu Jāņu vakaru Brīvajā vilnī – zvejnieku vide, kas vēl varētu būt labāks.

Ainažu muzeja iekšu neredzam – sanitārā diena. Interesanta ir [Jāņa] Petera un Paula mitināšanās Vitrupē. Peteram glauna māja, Raimondam veca jūras laiva pašā kāpu galā, pārklāta ar jumtu. Suņa būda blakus, tālāk kāpās cūkaploks ar četrām cūkām.

Otrā apskate un filmēšana rūpnīcā "Melodija". Vāciņu drukāšana izdodas, bet plašu cehs izskatās aizvēsturisks, kaut arī strādā zviedru mašīnas. Iet metrāža, bet tēla nav. Varbūt vajadzēs pašam plašu konveijeru. Rīt filmēšana plašu veikalā.

Raimonds, neaizbraucot uz "Zelta Orfeju" (estrādes dziesmu festivāls Bulgārijā. – Red.) pieteicis karu filharmonijas KGB un arī varbūt [grupai] "MODO". To uzzināsim tikai pēc viņu atgriešanās.

Garastāvoklis maestro – noliegums visam. Vai viņš grib atpūsties jeb pierādīt, ka nav marionete?

"Uz Ameriku nebraukšu un citur arī ne. Rīt braucu ķert foreles. Rakstīšu vēl vienu opereti – "Māsu Keriju". Vēl pāris, un es varēšu nopirkt visu Baltezera apriņķi ar visiem K. Zariņiem (tenors Kārlis Zariņš bija R. Paula kaimiņš Baltezerā. – Red.). Uz Dziesmusvētkiem neiešu. Tikai pēc oficiālās programmas tauta sāk dziedāt no sirds. Izmetuši ārā divas manas dziesmas, jo, raugi, nevarot pārtulkot. Pie velna visu! Krāsošu logus un pa brīdim paspēlēšu klavieres…" Tā izskatījās apmēram tās dienas monologs. Maestro plānu maiņa var stipri ietekmēt filmu. Dziedātāju klausīšanās!?!

(..) Pirmkārt, par Raimondu. Man pašam priekš sevis derētu ātrāk izprast apmēram vēlamo shēmu. No kurienes uz kurieni mēs iesim. Kur būs jāatklājas šim indivīdam un viņa iekšējai drāmai. Tāda pastāv. Tagad es esmu par to pārliecināts.

Visam ir jāstrādā uz šo – svarīgāko. Intervijām, pūlim, reklāmām, mēģinājumiem, koncertiem utt.

Stari: Pielūdzēji–Atpūta–Pūlis–Dziesmu svētki–koncerti–darbs–nīdēji–šlāgeri, pilsēta–Zvejnieku svētki /apļa centrā/ viens Pauls."

Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981"
Grāmatas "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981" atvēršanas svētki Latvijas Kino muzejā.
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Atver grāmatu "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981".
Grāmatas "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas. 1975-1981" atvēršanas svētki Latvijas Kino muzejā.
Foto: Karīna Miezāja

