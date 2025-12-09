Kādreizējā basketbolista un boksera Kaspara Kambalas tēvs visus dēla karjeras gadus ir apzinīgi dokumentējis viņa sasniegumus, vācot visus avīžu un žurnālu izgriezumus, kuros bija minēts Kaspara vārds. Šī apjomīgā karjeras dokumentācija gadu desmitiem ilgi ir glabāta koferī, kuru Kaspars un Olga šovā “Slavenības. Bez filtra” atver un kopīgi izpēta.
Pārskatot vīra profesionālo arhīvu, kāds īpašs materiāls piesaista Olgas interesi: fotogrāfija, kurā redzams tetovējums ar Kaspara pirmās sievas portretu. Šis zīmējums kādreiz rotāja viņa krūtis, taču vēlāk tika likvidēts, atstājot rētu.
"Parādi man. Es gribu redzēt to tetovējumu," lūdz Olga, gribot ieraudzīt fotogrāfiju, par kuras esamību viņa jau iepriekš bija informēta. Kaspars smejoties norāda, ka tūlīt viņam sāksies problēmas ģimenes dzīvē. Olga reaģē ar joku, ka bijusī sieva attēlā esot pārāk bāla: "Vajadzēja drusku sejiņu tumšāku piekrāsot!" Aizkadrā Olga paskaidro, ka sen gribējusi apskatīt šo tetovējumu: "Kasparam uz krūtīm ir rēta, tur bija pirmās sievas portrets, kā viņš viņu tagad sauc "melnā mamba"."
Kaspars atklāj Olgai, ka pirmā sieva neesot atļāvusi doties uz Latviju tik bieži, cik viņš būtu vēlējies. "Mani turēja prom ar varu - es varēju tikai vasarā atgriezties Latvijā tikai tad, kad spēlēju izlasē," atceras Kaspars. Jautāts par iemesliem, kas viņam liedza braukt uz mājām, Kaspars atbild lakoniski: "Melnā mamba".
Olga izsaka viedokli, ka "mamba" nemaz neesot tik slikta: "Paskaties – laimīga sieviete uz krūtīm viņu tika iemūžināta." Savukārt Kaspars uzsver, ka bijušās sievas portreta uztetovēšana uz krūtīm neesot bijusi viņa iniciatīva – viņa esot piespiedusi Kasparu to paveikt.
Aizkadrā Olga dalās pārdomās par Kaspara pirmo dzīvesbiedri. "Es to sievieti esmu redzējusi bildēs, arī kā viņa jaunība izskatījās. Man pat skapī mājās stāv tās bildes. Protams, esmu izokšķerējusi," smejas Olga un turpina: "Es esmu dzirdējusi to stāstu, ko stāsta Kaspara vecāki - ka tā pirmā sieva viņam sabojāja visu dzīvi, nelaida uz Latviju, neļāva runāt ar radiem, pēc tam ilgi nedeva šķiršanos un beigās visu viņam atņēma." Olga atklāj, ka ir domājuši par to, kas īsti starp abiem noticis. "Es citreiz mēģinu nolikt sevi viņas vietā – ko viņš tādu ir izdarījis, ka tāds naids?" viņa spriež.
