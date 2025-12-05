Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs šorttreka sacensībās Latvijai būs divi dalībnieki – Roberts Krūzbergs un Reinis Bērziņš.
Olimpiskā atlase šorttrekā noslēdzās aizvadītās nedēļas nogalē ar ceturto Pasaules tūres posmu Dordrehtā Nīderlandē. Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU) oficiāli par olimpisko kvotu sadalījumu informēs tikai pēc nedēļas, taču jau šobrīd droši var apgalvot, ka mūsējie varēs slidot visās trīs distancēs. Par spīti tam, ka Latvijas vadošajam šorttrekistam Robertam Krūzbergam nevienās no četru posmu sacensībām neizdevās ieslidot medaļās (divas piektās vietas), viņš stabili visās trīs distancēs nodrošināja Latvijai pa vienai olimpiskajai kvotai, savukārt 1000 metros vēl vienu kvotu ieguva Reinis Bērziņš.
Stabils sniegums
"Ņemot vērā to, ka šī ir olimpiskā sezona, jau biju gaidījis, ka konkurence būs daudz lielāka nekā pērn, jo visi ir savā labākajā formā. Cīņa par tikšanu katrā nākamajā kārtā bija ļoti sīva, mazākā neveiksme vai kļūdiņa un vari aizmirst par nākamo kārtu, par A finālu nemaz nerunājot. Šīs sezonas pirmā puse man bijusi līdz šim grūtākā, taču tieši tāpēc es neteiktu, ka mani rezultāti ir švaki. Jā, neizdevās kā pērn tikt uz pjedestāla, taču tajā pašā laikā es esmu labākajā fiziskajā formā, kāda man līdz šim karjerā bijusi," sarunā ar "Latvijas Avīzi" saka Roberts Krūzbergs. Pasaules tūres četru posmu kopvērtējumā viņš 1000 metros bija sestais, 1500 metros desmitais, bet 500 metros ierindojās 18. vietā.
"Diezgan stabili nostartēju visos posmos, iztiku bez liekām ķibelēm un traumām, un tas ir svarīgākais olimpiskajā sezonā,"
piebilst šorttrekists.
Milānā 24 gadus vecajam ventspilniekam būs otrās olimpiskās spēles karjerā. Pirms četriem gadiem Pekinā viņš arī "skrēja" visas trīs distances, labāko rezultātu – 9. vietu – sasniedzot 500 metros, lai gan pēc tam viņam labākie rezultāti bijuši abās garākajās distancēs. "Mans mērķis Milānā ir nostartēt labāk nekā Pekinā un cīnīties par tikšanu A finālā. Ja tur iekļūsti, tad var domāt arī par medaļām. Mana fiziskā forma to atļauj, klāt nākusi arī pieredze, tāpēc tas nav nekas nereāls, esmu gatavs likt lietā visas savas zināšanas, lai mērķi sasniegtu," apņēmības pilns ir Krūzbergs.
Plāns gatavs
Līdz olimpiskajiem startiem vēl ir divi mēneši. "Pagaidām esmu Latvijā, pēc Pasaules tūres šonedēļ varēju nedaudz atvilkt elpu, taču nedēļas nogalē došos uz Ventspili, plānoju arī kāpt uz ledus, lai nepazaudētu slidošanas sajūtas. Trešdien dodamies uz treniņnometni Polijā, pēc gadu mijas vēl viena nometne būs Vācijā, savukārt janvāra vidū Tilburgā Nīderlandē notiks Eiropas čempionāts. Pēdējo sagatavošanās posmu pirms olimpiskajām spēlēm aizvadīsim Bormio pilsētiņā jau Itālijā," noslēdzošais pirmsolimpiskais cēliens šorttrekistiem jau ir saplānots.
Atšķirībā no Pasaules tūres posmiem, kur sacīkstes notiek četras dienas pēc kārtas un tiekot līdz izšķirošajiem slidojumiem slodze ir liela, Milānā grafiks būs daudz parocīgāks, jo starp katru sacensību dienu būs viena brīvdiena. "Spēka trim distancēm man pietiks, taču svarīgs būs atjaunošanās process. Atšķirībā no citām valstīm, mēs diemžēl nepiedalīsimies stafetē, kur tika astoņas labākās izlases. Mums līdz astotniekam pietrūka diezgan daudz, lai gan vienā posmā paveicās un tikām B finālā. Jāņem vērā, ka mums ir viena no jaunākajām komandām, taču Linardam Laizānam un Mārim Šternmanim ir potenciāls. Pasaulē šobrīd esam starp 12 labākajām izlasēm, tāpēc ar stafetes komandu varēsim piedalīties martā pasaules čempionātā Kanādā," Latvijas šorttrekā augot arī laba jaunā maiņa.
