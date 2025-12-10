Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nolēmis nosūtīt Saeimai atkārtotai izskatīšanai grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz no 2025. gada 1. janvāra paaugstināt lielāko daļu vinješu likmju kravas transportam virs trīs tonnām. Par to prezidents informēja sociālajā medijā "Facebook".
Rinkēvičs norāda, ka plānotās izmaiņas tieši skar uzņēmumus un privātpersonas, kas izmanto šāda tipa transportlīdzekļus kravu pārvadājumiem. Lai gan publiskās apspriešanas laikā iebildumi netika saņemti, pēc Saeimas galīgā lēmuma
autopārvadātāji, mazie un vidējie uzņēmēji un zemnieki pauduši bažas par straujajām un novēlotajām izmaiņām,
kas ietekmē jau noslēgtos līgumus un nākamā gada plānošanu.
Prezidents uzsver, ka likuma izstrādes dokumentos nav sniegta tautsaimniecības ietekmes analīze, lai gan
regulējums var netieši ietekmēt arī patērētājus — piemēram, preču un pakalpojumu cenu pieauguma dēļ.
Viņaprāt, likumdevējam jāvērtē, vai izmaiņas ir atbilstoši mērķētes un vai nepieciešams pārskatīt atbrīvojumus no vinješu maksas vai citus atbalsta instrumentus.
Rinkēvičs 10. decembrī oficiāli lūgs Saeimai likumprojektu izskatīt vēlreiz.
