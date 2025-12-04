Latviju šogad konkursā "Miss Universe 2025" Taizemē pārstāvēja modele Meldra Rozenberga, kura pēc dalības pasākumā nonāca kritikas krustugunīs. Strīdus izraisīja viņas skatuves tērps — zilas krāsas kostīms, ko daudzi salīdzināja ar padomju laika animācijas tēlu Sniegbaltīti jeb "sņeguročku", vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Rozenberga norāda, ka piedalīšanās konkursā bijis ilgi lolots sapnis. Viņa jau iepriekš strādājusi starptautiskās modes nedēļās Ņujorkā, Parīzē un Milānā, kā arī startējusi dažādos skaistumkonkursos, kas devis pieredzi šāda mēroga notikumam.
Taču ļaužu neizpratni radījis modeles izvēlētais kostīms, kuru viņa izvēlējusies konkursa skatē.
Rozenberga iznāca zilas krāsas kostīmā — līdzīga Sniegbaltītei no padomju laika multiplikācijas filmām.
Tērps demonstrēts nacionālo kostīmu skatē, taču Rozenberga uzsver — par klasisku tautastērpu runāt nebūtu pareizi. "Neskatoties uz skates nosaukumu, tas ir fantāzijas šovs. Tur redzējām gan laša, gan koka, gan tējkannas kostīmus," viņa stāsta, piebilstot, ka izvēle pielāgota Taizemes kontekstam. "Ja konkurss notiktu citur Eiropā, tērps būtu citāds."
Modele noliedz, ka apzināti radījusi asociācijas ar Sniegbaltīti. Pēc viņas teiktā, tērpa koncepcija simbolizēja Baltijas jūru,
bet dizaina autors — filipīniešu mākslinieks — neesot bijis informēts par Latvijas vēstures vai politiskās situācijas niansēm. "Ideja bija izrādīt cieņu Taizemes un Āzijas kultūrai, kur šādas galvas rotas un spārni ir populāri," skaidro Rozenberga, piebilstot, ka vietējā auditorija viņu uzņēma ļoti pozitīvi.
Par kritiku Latvijā modele uzzinājusi tikai pēc konkursa. "Man ir skumji, ka cilvēki to sasaistīja ar padomju simbolismu. Domāju, daudzi vienkārši nav redzējuši, kas notiek pasaulē," komentē Rozenberga.
Plašāk par notikušo – žurnāla "Privātā Dzīve" jaunākajā numurā.
