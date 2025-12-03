Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi likumu grozījumus, kas no 2027. gada paredz būtisku izdienas pensiju sistēmas reformu. Mērķis ir nodrošināt taisnīgāku un finansiāli ilgtspējīgāku sistēmu. Esošās sistēmas uzturēšana valsts budžetam izmaksā arvien vairāk un tuvāko gadu laikā var pārsniegt 200 miljonus eiro gadā.
Reformas neattieksies uz tiem, kas grozījumu spēkā stāšanās brīdī jau saņem vai būs ieguvuši tiesības uz izdienas pensiju.
Izmaiņas skars profesijas, kurām līdz šim bija iespēja pensionēties agrāk — karavīrus, iekšlietu sistēmas darbiniekus, robežsargus, ugunsdzēsējus un citus. Turpmāk priekšrocības saglabāsies tikai amatiem, kas saistīti ar paaugstinātu risku, piemēram, ugunsdzēsējiem un glābējiem.
Deputāti paredz, ka piecu gadu laikā tiks pakāpeniski palielināts gan vecums, gan nepieciešamais stāžs, katru gadu to paaugstinot par sešiem mēnešiem.
Pensiju apmēru robežas — gan minimālo, gan maksimālo – plānots samazināt par 10–20%, izlīdzinot atšķirības starp dienestiem. Tāpat mainīsies pensiju aprēķins, ņemot vērā ilgāku darba periodu.
No izdienas pensiju sistēmas tiks izslēgtas profesijas, kur darba pienākumos nav regulāru dzīvības vai veselības risku — tostarp prokurori, tiesneši un diplomāti, kā arī virknes kultūras nozares mākslinieki. Šīm grupām paredzēti atbalsta pasākumi, tostarp pārkvalifikācija citās profesijās.
Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša (JV) skaidroja, ka
līdzšinējā sistēma radījusi nevienlīdzību starp profesijām un pieaugošu slogu budžetam.
“Nosacījumi dažādās nozarēs ir atšķirīgi — vieniem vieglāki, citiem grūtāki, un arī aprēķini atšķiras. Šie noteikumi nav regulāri pārskatīti, un valsts budžetam tas izmaksā arvien vairāk un vairāk,” uzsvēra Čakša.
Savukārt opozīcijas deputāte Linda Liepiņa (LPV) piekrita nepieciešamībai pārskatīt sistēmu, taču kritizēja veidu, kā reforma tiek virzīta.
“Es neiebilstu pret izmaiņām, bet iebilstu pret to, ka tās tiek pieņemtas steidzamības kārtā, neizdiskutējot,” norādīja Liepiņa.
Reformas paredz arī iespēju ieskaitīt privātajā sektorā nostrādāto laiku – līdz 20% no izdienas stāža. Izdienas pensiju paredzēts izmaksāt līdz vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanai, pēc tam personai pienāksies parastā vecuma pensija.
