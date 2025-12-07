Pretrunīgas reakcijas politiķu un iedzīvotāju vidū raisījis Vācijas parlamenta lēmums atbalstīt jaunu militārā dienesta modeli valstī. Likumdevēji šo soli skaidro ar vēlmi papildināt karavīru rindas, kā iemeslu minot Krievijas izvērsto karu Ukrainā, hibrīdkaru Eiropas valstīs un drūmās nākotnes prognozes, vēsta 360TV Ziņas.
No nākamā gada janvāra visiem 18 gadus veciem jauniešiem Vācijā tiks izsūtīta anketa, kurā tiks jautāts, vai jaunieši gribētu pievienoties bruņotajiem spēkiem. Vīriešiem anketas aizpildīšana būs obligāta, turklāt puišiem būs jāveic arī obligātas medicīniskās pārbaudes. Sievietēm anketas aizpildīšana būs brīvprātīga.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs neslēpj savu mērķi izveidot Eiropā spēcīgāko konvencionālo armiju. Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss norādījis, ka, ja brīvprātīgais dienests nespēs piesaistīt pietiekamu cilvēku skaitu, parlamentam būs jāapspriež vismaz daļēja obligātās iesaukšanas atjaunošana.
Likumu atbalstīja 323 deputāti, 272 balsoja pret, bet viens atturējās. Parlamenta lēmums izsaucis plašus protestus – 90 Vācijas pilsētās pulcējās skolēni, protestējot pret brīvprātīgā militārā dienesta atjaunošanu.
Jannis, protesta dalībnieks, bažījas, ka obligātā medicīniskā pārbaude ir tikai pirmais solis: "Medicīniskā pārbaude ir tikai pirmais solis ceļā uz iesaukšanu. Tas ir tikai paņēmiens, lai obligāto iesaukšanu varētu ieviest pakāpeniski, soli pa solim."
Savukārt Kristīgo demokrātu partijas deputāts Norberts Retgens atbalsta jauno sistēmu, uzsverot personāla nozīmi drošībā: "Viss mūsu bruņojums un militārais aprīkojums ir bezjēdzīgs, ja mums nav cilvēku, īpaši jauniešu, kuri apzinās brīvības, miera un taisnīguma vērtību."
Pretēju viedokli pauž Kreiso partijas deputāte Dezere Bekere: Dezere Bekere: "Mēs noraidām obligāto militāro dienestu un visu, kas saistīts ar Militārā dienesta modernizācijas likumu. Visas aptaujas liecina, ka mūsu jauniešiem ir citi plāni, un tajos neietilpst riskēšana ar savu dzīvību “Merca pulkā” bagātnieku galvaspilsētas labā."
No janvāra militārais dienests Vācijā ilgs vismaz sešus mēnešus, un minimālā alga karavīram būs 2600 eiro mēnesī. Pagājušajā mēnesī arī Francija paziņoja, ka ievieš 10 mēnešu brīvprātīgo militāro apmācību 18 un 19 gadus veciem jauniešiem.
