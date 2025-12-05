Lielbritānija grasās nodot Ukrainai aptuveni astoņus miljardus sterliņu mārciņu (ap 9,3 miljardiem eiro), izmantojot Krievijas aktīvus, kas valstī iesaldēti kopš kara sākuma 2022. gadā, ziņo laikraksts "The Times".
Informācijas avots no valdības norāda, ka konkrēts mehānisms, kā šos līdzekļus atbloķēt un novirzīt Ukrainai, vēl tiek izstrādāts.
Ārlietu ministre Iveta Kūpere paudusi atbalstu šādai aktīvu izmantošanai, uzsverot, ka nepieciešama koordinēta rīcība, lai "paustu Krievijai nepārprotamu vēstījumu".
"[Krievija] nevar vienkārši nogaidīt un domāt, ka var kaut kā ekonomiski dominēt," sacīja ministre, piebilstot, ka
šāds "būtisks finansējums" Kijivai varētu piespiest Maskavu sēsties pie sarunu galda.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gadā rietumvalstīs iesaldēti Krievijas Centrālās bankas aktīvi aptuveni — 260 miljardu eiro. Lielākā daļa šo līdzekļu (ap 193 miljardiem eiro) glabājas Beļģijā, finanšu depozitārijā "Euroclear".
Eiropas valstis gandrīz četrus gadus diskutē par šīs naudas izmantošanu Ukrainas atbalstam.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
