Šovs "Mīlestība bezceļos" ir startējis Go3 televīzijā un no šodienas skatītājiem pieejamas pirmās trīs epizodes. Motors rūc, ceļi ir neparedzami, bet mīlestība soļo roku rokā ar adrenalīnu. Laiks uzzināt kam būs drosme doties tālākajos piedzīvojumos un atklāt, kādas personības ir sagaidāmas nākamajās sērijās!
Katrā epizodē četri dažādi dalībnieki izkāpj no komforta zonas, ļaujas spriedzes pilnam adrenalīnam un dodas uz romantiskiem randiņiem dabas klēpī. Par viņu drošību rūpējas braukšanas eksperts Kristaps no “Offroad Adventures Latvia” — cilvēks, kurš prot savaldīt jebkuru situāciju un zina, kā saglabāt vēsu prātu, kad ceļa priekšā vairs nav. Kas tad ķersies klāt mīlestības meklējumiem mežonīgajos piedzīvojumos atlikušajās šova epizodēs?
Mīļā un pūkainā Ilze
Ilze strādā apbedīšanas jomā jau 21 gadu. Sevi raksturo kā iedomīgu egoisti, praktisku un tehnisku cilvēku ar IQ virs 120, kas visādi citādi ir mīļš un pūkains. Brīvajā laikā Ilze dievina savu motociklu un 4x4 auto izklaides, kā arī viņai patīk "slaistīties", ceļot, atjaunot mēbeles un taisīt dekorus. Dāmai patīk nauda un kad neviens "nečakarē viņai smadzenes".
Valmierietis Pēteris
Pēteris, kas sevi iepazīstina kā vidēji glītu valmierieti, strādā iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves vadībā un ļoti mīl savu darbu, cenšoties to veikt īpaši atbildīgi. Lai izvēdinātu galvu, apmeklē sporta zāli, gana sen spēlē hokeju, ir apņēmības pilns nokārtot vadītāja apliecību uz A kategorijas motociklu. Pēteris izbauda pastaigas gar ūdeņiem un mežā, kā arī aktīvi apmeklē kultūras pasākumus. Dzīvē viņam svarīgākais ir miera osta, būt noderīgam un kādu mīlēt. Pāri visam toties ir Valmiera.
3D modelētājs Armands
Armands nodarbojas ar konstrukciju 3D modelēšanu. Hobiju vidū viņam ir orientēšanās un programmēšana. Armandam nepatīk sēdēt un neko nedarīt. Gluži pretēji — kungs visu laiku cenšas izmēģināt jaunas aizraušanās, kā arī atrast brīdi tējas tasei skaistā atmosfērā.
"Saimniekšova" Krišjānis
Krišjānis, kas skatītājiem jau ir pazīstams pēc dalības TV3 šovā "Saimnieks meklē sievu", sevi sauc par otro iekārojamāko vecpuisi Latvijā. Brīvajā laikā viņš labprāt brauc ar motociklu, ceļo, ievēro veselīgu un zaļu dzīvesveidu un audzē dārzeņus. Krišjānis ir veģetārietis, kurš neēd gaļu jau 12 gadus.
Rokdarbu piekritēja Luīze
Luīze, kura ikdienā nodarbojas ar skaistumkopšanu, pucējot dāmām skropstas un uzacis,
ir diezgan bailīga, tāpēc izlēma to mainīt, piesakoties šovam un 4x4 braukšanai.
Brīvajā laikā viņai patīk aizpildīt laiku ar sporta zāli un rokdarbiem, piemēram, mezglošanu un tamborēšanu, gatavot un iegrimt dīvānā ar labu kriminālromānu.
Smaidīgā Inga
Inga — ar ceļojumu garu sirdī un smaidu sejā! Strādājot tūrisma nozarē, viņa katru dienu palīdz citiem ieraudzīt pasauli, taču visvairāk uzlādējas, kad pati dodas piedzīvojumos.
Inga mīl braukt — jo īpaši tad, kad priekšā gaida bezceļi, jaunas vietas un pārsteigumi.
Viņu aizrauj dažādas kultūras, dejošana un īstas emocijas, kas rodas, kad cilvēki atveras cits citam.
Karstā Laura
Šova pēdējā epizodē mūs sagaida vēl viena iepazīšanās šovu zvaigzne — 21 gadu vecā Laura no Madonas, kura iepriekš piedalījusies raidījumā "Karsti. Krēta". Lauras darbs ir skropstu pieaudzēšana, kā arī satura veidošana "OnlyFans" platformā. Viņai patīk ceļot, smieties un iepazīt cilvēkus, ar kuriem ir laba enerģija. Laura sevi raksturo kā atvērtu, dzīvespriecīgu un tic, ka labs humors ir labākais sākums jebkam.
Gaismotājs Rūdolfs
Rūdolfs strādā par gaismotāju Latvijas kino nozarē. Raksturojot sevi īsi un kodolīgi, Rūdolfs norāda: "Man patīk neordināras lietas, labas, kvalitatīvas sarunas. Esmu īsts piedzīvojumu meklētājs jau 38 gadus!"
Jaunais šovs "Mīlestība bezceļos" jau pieejams Go3 televīzijā. Pavisam būs skatāmas četras epizodes, kas iznāk katru trešdienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu