Maz ticams, ka jebkāda vienošanās par karadarbības izbeigšanu Ukrainā varētu atbilst taisnīga miera nosacījumiem, trešdien pārraidītā intervijā atzina Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
Eiropas valstis cenšas nodrošināt, ka tiek saglabāta Ukrainas neatkarība, suverenitāte un teritoriālā nedalāmība, sarunā ar Somijas televīzijas kanālu MTV3 norādīja Stubs.
"Taču realitāte ir tāda, ka miers var būt labs, slikts vai kāda veida kompromiss," viņš piebilda.
"Realitāte ir tāda, ka arī mums, somiem, jāgatavojas brīdim, kad tiks panākts miers un visi taisnīga miera nosacījumi, par ko mēs tik daudz runājām pēdējo četru gadu laikā, visticamāk, netiks izpildīti," norādīja prezidents.
Viņš detalizētāk nepaskaidroja, ko netaisnīgs miers nozīmētu Somijai, kam ar Krieviju ir 1340 kilometru gara robeža.
Somija 2023. gada decembrī slēdza savu austrumu robežu ar Krieviju, jo Maskava organizēja nelegālo imigrantu plūsmu nolūkā destabilizēt situāciju kaimiņvalstī.
Stubs, kam ir ciešas saites gan ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, gan Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, atzina, ka tuvākās dienas un nedēļas noteiks, vai diplomātiskie centieni izbeigt karu dos rezultātus.
Somijas prezidents arī sacīja, ka, viņaprāt, ASV vēlas gūt ekonomisku labumu no miera Ukrainā.
"Tāda ir realitāte. Mēs atrodamies situācijā, kad arī ASV investē dažādos miera starpniecības darījumos, piemēram, derīgo izrakteņu rezervēs Ukrainā. Un, iespējams, ka ar reģioniem saistītais risinājums ir kaut kādā veidā saistīts arī ar tirdzniecību," viņš piebilda.
Stubs pauda skepsi, vai Krievija apstiprinās tā dēvētā miera plāna jaunāko versiju, taču izteicās, ka "mēs virzāmies uz sava veida pamieru un mieru".
Somijas prezidents atzina, ka pagājušajā mēnesī publiskoto sākotnējo 28 punktu ASV plānu lasīt bija nomācoši.
Sākotnējais plāns atspoguļoja daudzas Maskavas maksimālās prasības, un tas tika kritizēts kā pārāk labvēlīgs Krievijai. Tika arī apgalvots, ka plāna izstrādē bijusi iesaistīta Maskava, lai gan Vašingtona to noliedz.
Pēc sākotnējā plāna publiskošanas bija vairākas ASV pārstāvju sarunas ar Ukrainas, Eiropas un Krievijas pārstāvjiem, un tā rezultātā izstrādāts plāna koriģēts variants.
Otrdien Maskavā notika Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
