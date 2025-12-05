Vairāku valstu lēmums boikotēt nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu Vīnē neietekmēs pasākuma finansējumu, piektdien paziņoja organizatori Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU).
"Galīgais raidorganizāciju skaits, kas piedalīsies konkursā, neietekmēs plānoto producēšanas budžetu un EBU finansiālo ieguldījumu [Austrijas sabiedriskajai raidorganizācijai] ORF," teikts paziņojumā.
Ceturtdien EBU sanāksmē Ženēvā atbalstīja izsludinātās izmaiņas Eirovīzijas dziesmu konkursa noteikumos, nebalsojot par Izraēlas dalību, kas tai ļauj piedalīties nākamā gada Eirovīzijā. Pēc balsojuma Spānijas, Nīderlandes, Slovēnijas un Īrijas raidorganizācijas paziņoja, ka boikotēs 2026. gada Eirovīziju. Islande par savu dalību lems nākamnedēļ.
EBU dalībnieki tika aicināti aizklātā balsojumā balsot par to, vai viņus pietiekami apmierina pagājušajā mēnesī izziņotie jaunie drošības pasākumi, teikts EBU paziņojumā.
Lielākā daļa raidorganizāciju piekrita, ka nav nepieciešams papildu balsojums par dalību un ka 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursam jānotiek, kā plānots, ar ieviestajiem papildu aizsardzības pasākumiem.
EBU locekļi pauda "skaidru atbalstu reformām, lai stiprinātu uzticību un aizsargātu konkursa neitralitāti", "ļaujot piedalīties visiem dalībniekiem", teikts organizācijas paziņojumā.
Raidorganizācijas tagad tiks aicinātas apstiprināt savu dalību 2026. gada konkursā. Pilns dalībnieku saraksts Eirovīzijas 70. jubilejas dziesmu konkursam tiks paziņots pirms Ziemassvētkiem.
LSM: Eirovīzijas dziesmu konkursam ir jāpaliek kultūras un muzikālai platformai, nošķirot to no politikas
Eirovīzijas dziesmu konkursam jāpaliek kultūras un muzikālai platformai, nošķirot to no politikas, uzsver Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) pārstāve Raina Anna Ločmele.
Viņa norāda, ka Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) Ģenerālās asamblejas balsojumā vairākums dalīborganizāciju atbalstīja jauno pasākumu kopumu, kas saistīts ar drošību, neitralitāti, pārvaldības principiem un godīgas balsošanas procedūrām. Līdz ar to nolemts turpināt Eirovīzijas 2026. gada sagatavošanas procesu bez atsevišķa balsojuma par Izraēlas dalību.
Pēc Ločmeles teiktā, arī LSM konsekventi iestājas par to, lai konkurss saglabātu savu kultūras un muzikālo raksturu, atbalstot priekšlikumus, kas stiprina profesionālu norisi, kā arī konkursa integritāti un starptautisko uzticamību.
LSM pārstāve atgādina, ka vairāki EBU pārstāvji Ģenerālās asamblejas laikā akcentējuši organizācijas vienotību un sabiedrisko mediju nozīmi, tostarp nodrošinot neatkarīgu un kvalitatīvu žurnālistiku arī situācijās, kas raisa starptautiskas diskusijas.
Ločmele uzsver, ka Eirovīzija ir nozīmīga platforma Latvijas māksliniekiem, jo tā ļauj starptautiskā vidē plašāk parādīt Latvijas mūziku un kultūru un sasniegt auditoriju, kas ikdienā nebūtu pieejama. Tas veicina Latvijas mūzikas industrijas attīstību un atpazīstamību.
Viņa arī norāda, ka LSM darbojas saskaņā ar skaidriem redakcionālajiem principiem, kas paredz neatkarīgu, faktiem balstītu un daudzpusīgu notikumu skaidrojumu. Ločmele akcentē, ka LSM pienākums ir sniegt sabiedrībai uzticamu informāciju par būtiskiem procesiem - tostarp notikumiem un humanitāro situāciju Tuvajos Austrumos -, un to LSM dara neatkarīgi no tā, kādos starptautiskos projektos vai iniciatīvās piedalās.
