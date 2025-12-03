Saeima šodien galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atteikties no vairākiem līdzšinējiem atbalsta pasākumiem, tostarp pabalsta par darba vai pašnodarbinātības uzsākšanu.
Ukrainas iedzīvotāju plūsma uz Latviju šogad ir salīdzinoši stabila — ik mēnesi pagaidu aizsardzības statusu saņem aptuveni 500–600 cilvēku. Šis skaits ir ievērojami mazāks nekā kara pirmajos gados.
2025. gadā būtiski pieaudzis to cilvēku skaits, kuriem Latvijā anulēts pagaidu aizsardzības statuss, jo mēneša laikā pēc uzturēšanās dokumenta termiņa beigām viņi nebija pieteikušies jaunai atļaujai.
2025. gada 1. oktobrī Latvijā reģistrēti 31 152 Ukrainas iedzīvotāji, tai skaitā 17 167 sievietes, 13 985 vīrieši un 6977 nepilngadīgie.
Finanšu ministrijas (FM) ieskatā Ukrainas iedzīvotāju situācija darba tirgū pakāpeniski uzlabojas. FM dati liecina, ka šī gada jūnijā darba attiecībās bija 9 909 Ukrainas iedzīvotāji. Kopš 2022. gada nepārtraukti pieaug gan nodarbināto skaits, gan darba ienākumu apmērs.
2025. gada atbalsta plāna īstenošanai Ministru kabinets piešķīris 65 miljonus eiro, savukārt 2026. gadam paredzētā summa ir 39,7 miljoni eiro. Ņemot vērā būtisko finansējuma samazinājumu, valdība uzskata, ka jāizvērtē sniegto atbalsta pasākumu apjoms.
Pašlaik Ukrainas iedzīvotāji, uzsākot darba attiecības vai pašnodarbinātību, var saņemt vienreizēju pabalstu minimālās algas apmērā. Iekšlietu ministrija norāda, ka šī atbalsta turpināšana nav nepieciešama, jo Ukrainas iedzīvotāji jau aktīvi iesaistās darba tirgū un saņem vispārējo nodarbinātības atbalstu.
Vienlaikus Ukrainas iedzīvotāji saglabās tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijas pilsoņi.
Turpmāk Ukrainas civiliedzīvotājiem būs tādas pašas tiesības un tādā pašā apjomā uz braukšanas un bagāžas maksas atvieglojumiem dotētajos reģionālajos maršrutos kā tām pasažieru kategorijām, kurām šādi atvieglojumi noteikti citos normatīvajos aktos.
Ukrainas iedzīvotāji vairs nebūs atbrīvoti no pacienta iemaksas, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus un būs jāsedz līdzmaksājumi. Tomēr viņi joprojām varēs saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi tādā pašā apjomā kā Latvijas iedzīvotāji, kuri ir apdrošināti valsts sistēmā.
Tāpat turpmāk netiks segtas izmaksas par Ukrainas iedzīvotāju mājdzīvnieku reģistrāciju un obligātajām veselības prasībām.
Aptauja
Vai visiem Ukrainas bēgļiem, kuri uzturas Latvijā vismaz gadu, ir jāprot latviešu valoda?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.