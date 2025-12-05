ASV vēlas, lai Eiropa līdz 2027. gadam pārņemtu lielāko daļu NATO aizsardzības saistību - no raķešu ražošanas līdz izlūkošanas datu vākšanai, vēsta aģentūra "Reuters", atsaucoties uz labi informētiem avotiem.
Šī prasība izskanējusi Pentagona amatpersonu, kas atbildīgas par NATO politiku, un vairāku Eiropas valstu delegāciju sanāksmē, kas šonedēļ notika Vašingtonā. Sanāksmē ASV aizsardzības amatpersonas uzsvēra, ka Vašingtonu pagaidām neapmierina temps, kādā Eiropa veido savas aizsardzības spējas pēc 2022. gadā notikušā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
ASV amatpersonas brīdināja, ka, ja Eiropa neievēros 2027. gada termiņu, ASV varētu pārtraukt dalību dažos NATO aizsardzības koordinācijas mehānismos. Nav skaidrs, kā tieši ASV novērtēs Eiropas progresu šajā jautājumā, norāda "Reuters". Nav arī skaidrs, vai termiņš atspoguļo ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas nostāju vai tikai dažu Pentagona amatpersonu viedokli.
Vairākas Eiropas amatpersonas sarunā ar aģentūru norādīja, ka 2027. gada termiņš ir nereāls. Amatpersonas norādīja, ka ar investīcijām un politisko gribu vien nepietiek, lai Eiropa īstermiņā aizstātu ASV spējas.
NATO oficiālais pārstāvis "Reuters" sacīja, ka Eiropas sabiedrotie ir sākuši uzņemties lielāku atbildību par Eiropas drošību. Viņš nekomentēja ASV noteikto termiņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu