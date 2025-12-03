Iekšējās drošības birojs (IDB) Pierīgas prokuratūrai nodevis kriminālprocesu, lūdzot uzsākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas amatpersonu par bērna nonāvēšanu aiz neuzmanības un vardarbību pret nepilngadīgo, informēja IDB.
Izmeklēšanas laikā, kas ilga nepilnus četrus mēnešus, noskaidrots, ka policists ārpus dienesta pienākumiem kopā ar diviem bērniem atradies pie ūdenstilpnes. Zinot, ka bērniem trūkst prasmes, kas nodrošinātu drošību pie ūdens, amatpersona vienu no viņiem atstāja bez uzraudzības.
Nolaidīgas rīcības dēļ bērns viens pats ticis ūdenī un noslīcis.
Policistam tiek lūgts piemērot kriminālatbildību pēc diviem Krimināllikuma pantiem – par nonāvēšanu aiz neuzmanības un par vardarbīgu rīcību pret nepilngadīgo, nodarot tam fiziskas ciešanas.
