Pie Ministru kabineta (MK) svētdien notika protests pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto līdz 3,5 tonnām. Dalībnieki pauda neapmierinātību, izmantojot auto skaņas signālus. Policija ierobežoja kustību gar valdības ēku. Piketa laikā netika fiksēti būtiski starpgadījumi, taču sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi.
Protestā piedalījās arī vairāki opozīcijas politiķi — Saeimas deputāti Edgars Tavars un Lauris Lizbovskis (AS), Ramona Petraviča (LPV), kā arī Rīgas domnieks Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ). Pie MK ieradās arī bioloģiskais zemnieks un Latvijas Zaļās partijas valdes loceklis Pēteris Dimants, kurš akcijas noslēgumā brīdināja janvārī atgriezties "ar dakšām".
Protesta dalībnieki uzsvēra, ka
būtiski pieaugušās vinješu maksas un paplašinātais maksātāju loks negatīvi ietekmēs uzņēmējdarbību un iedzīvotājus.
Saeimā decembrī pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā paredz līdz pat 38% maksas pieaugumu komercauto līdz 3,5 tonnām, bet atsevišķām kategorijām — pat par 67%. Nodeva turpmāk attieksies arī uz daļu reģionālo ceļu. Kritiķi norāda, ka šādas izmaiņas palielinās izmaksas vismaz 27 000 transportlīdzekļu īpašniekiem un veicinās inflāciju, vienlaikus liedzot bezmaksas alternatīvus maršrutus. Valdība skaidro, ka mērķis ir segt infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un stimulēt videi draudzīgus transportlīdzekļus.
